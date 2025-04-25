矽光子雙題材激勵 創威飆漲停 這幾檔也齊表態大漲逾5%

台積電（2330）北美技術論壇秀技術，且提供許多解決方案，其中包含運用緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術的矽光子整合，加上美中關稅戰，光通訊廠可望迎來轉單， 雙題材激勵矽光子股的表現，25日由創威（6530）飆上漲停領軍， 華星光（4979）、訊芯-KY（6451）、智邦（2345）、精測（6510）等也表態大漲， 盤中漲幅超過半根停板。

台積電2025年北美技術論壇，會中揭示下一世代 A14 製程技術，計劃在 2028 年開始生產，除了A14，台積電還發表新的邏輯製程、特殊製程、先進封裝和 3D 晶片堆疊技術，為廣泛的高效能運算（HPC）、智慧型手機、汽車和物聯網（IoT）技術平台做出貢獻。

技術論壇揭示的新技術包括高效能運算，台積電繼續推進其 CoWoS （Chip on Wafer on Substrate）技術，計劃在 2027 年量產 9.5 倍光罩尺寸的 CoWoS；繼 2024 年發表革命性系統級晶圓（TSMC-SoW）技術，再推出以CoWoS 技術為基礎的 SoW-X，以打造一個擁有當前 CoWoS 解決方案 40 倍運算能力的晶圓尺寸系統，SoW-X 計劃於 2027 年量產。

台積電為完備其邏輯技術的極致運算能力和效率，提供許多解決方案，其中包含運用了緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術的矽光子整合、用於 HBM4 的 N12 和 N3 邏輯基礎裸晶，及用於 AI 的新型整合型電壓調節器（Integrated Voltage Regulator,IVR），與電路板上的獨立電源管理晶片相比，其具備五倍的垂直功率密度傳輸。

全球光通訊大國美國與中國大陸大打關稅戰，台廠可望迎來轉單商機，業界預期，美國與大陸為避開彼此互課的高關稅，將大量釋出光通訊模組委外訂單給台廠，除了眾達-KY（4977）、創威、華星光等光通訊廠有糖吃之外；聯亞（3081）、聯鈞（3450）及環宇-KY（4991）等上游磊晶、封裝業者訂單量也將會同步增加。

台積電技術論壇的加持，加上轉單題材， 激勵矽光子股的表現， 創威以52.1元開高後衝上漲停55.1元鎖死；華星光以149元開高後一度衝達155元，逼近漲停156元， 盤中漲幅逾6%；訊芯-KY、智邦、精測也上漲逾5%；眾達-KY、前鼎（4908）、聯亞、聯鈞等也都是上漲攻勢。

眾達-KY積極布局矽光共同封裝光學元件（CPO），獨家供應大客戶博通最新 51.2T 全光交換機的雷射光學封裝，並持續與博通合作開發 CPO 產品，今年可望取得客戶認證並開始量產，目標 2026 年放量。

華星光則是緊跟大客戶邁威爾腳步，持續投入 800G 光收發模組、CPO研 發，加上終端客戶打入更多雲端服務供應商供應鏈，今年在 CSP 廠的滲透率會再拉升。