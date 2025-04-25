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台股資金活水來了 法人：2.2兆股利有挹注效果

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
去年台股上市櫃公司獲利45.8兆元，今年發放股利總額上看2.2兆元，可望為台股帶來新的資金活水。圖／本報系資料照片
去年台股上市櫃公司獲利45.8兆元，今年發放股利總額上看2.2兆元，可望為台股帶來新的資金活水。圖／本報系資料照片

台股資金3月大縮水，證券劃撥存款月底餘額創17個月以來新低，法人提醒，去年台股上市櫃公司獲利45.8兆元，年成長11％，今年發放股利總額上看2.2兆元，對台股後市具有相當程度的挹注效果，可樂觀以待長線多頭。

台股4月以來跌幅大波動幅度也大，川劇每日更新戲碼，真假消息交雜，股市瀰漫不確定性，但本周已見美國總統川普態度放軟，聯準會官員也釋出6月可能降息的訊息，股市似乎曙光乍現。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，台股最大的變數來自川普關稅政策，儘管花招百出讓市場無所適從，但川普還有2026年的期中選舉重要一仗，為了爭取選票，川普勢必不會讓美國走向經濟衰退，可預期全球景況應會趨向正面，可正向看待下半年發展，而台股受美股影響大，無須過度悲觀。

法人指出，國際貨幣基金（IMF）本周公布2025年4月世界經濟展望報告，將全球今年經濟成長率預估下修至2.8%，遠低於1月預估值3.3%，明年預估成長3%，也下修0.3個百分點。

國泰投信指出，IMF同時調降美國今年成長率，且是大幅下修0.9個百分點到1.8%；中國大陸同樣也被調降0.6個百分點至4%；反觀台灣則是報告內少數還被認為有正成長的潛力，今年經濟預估會成長2.9%，甚至高於香港、新加坡和南韓。

國泰投信表示，台股整體現金殖利率在全球股市中數一數二，2024年挾AI產業成長趨勢，半導體供應鏈獲利成長顯著，金融業去年是豐收年，為今年股利發放增添動能，備受期待。

台股 川普

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