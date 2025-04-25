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熱門股東會紀念品吸睛 法人卻看到這件事

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
華南金控公布今年股東會紀念品「LINE FRIENDS不鏽鋼杯+造型吊飾組」，延續實用可愛風將再度風靡廣大股東。華南金控／提供
華南金控公布今年股東會紀念品「LINE FRIENDS不鏽鋼杯+造型吊飾組」，延續實用可愛風將再度風靡廣大股東。華南金控／提供

中鋼今年送輕巧冷水瓶、華南金今年送熊大不鏽鋼杯附加造型吊飾，隨著股東會紀念品消息陸續出爐，台股也即將進入除息旺季，法人表示，台股近期回檔，使得股利殖利率往上攀升，對長線存股族產生投資吸引力。

台股因美國對等關稅政策而受創，雖然緩衝擊90天，但大盤指數至今尚未復元，統一台灣高息動能ETF經理人林良一表示，台股經籌碼清洗後，融資餘額已減少約3成，外資期貨空單也降至相對低水位，籌碼面情況改善。

林良一指出，時序即將進入除權息旺季，加上近期市場大幅回檔，使整體台股股利殖利率往上攀升，可望優於2024年的平均殖利率，對長線存股族具投資吸引力。

雖然關稅延後90天實施，但目前受川普政策不確定性影響，台股仍持續震盪，投資人追價意願不高，林良一建議可選擇波動相對穩健、又能提供配息現金流的投資組合，作為核心資產抵禦市場震盪。

台股 股東會紀念品

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