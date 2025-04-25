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散熱族群火力全開 健策榮歸千金、還有兩檔閃紅燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股25日重「權」出擊，早盤強勢挑戰2萬點整數關卡。散熱族群火力全開，健策（3653）領軍衝鋒，不僅頻頻亮出紅燈、成功收復月線，更重返千金行列，帶動雙鴻（3324）力拚回歸500元俱樂部，奇鋐（3017）、嘉澤（3533）也一度觸及漲停。

散熱股王健策25日多頭氣盛，頻頻攻上漲停1,010元，榮歸千金俱樂部。健策為國內均熱片大廠，主要產品線涵蓋均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM與導線架等四大產品，2025年首季營收47.52億元，創單季新高，年增65.9%。

健策正積極展開新擴產計畫，旗下大園三廠去年已開始動工，預估2025年第4季完工投產，初期將導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組及其他新世代散熱解決方案相關產品等。

奇鋐多頭連3日強攻，早盤一度亮燈漲停衝上485元。奇鋐首季營收233.32億元，年增52.4%，創新高；受惠水冷散熱產品隨著終端AI伺服器放量提高貢獻，預期今年營收、獲利都會比去年好，營運有望再戰高峰。

雙鴻早盤大漲逾7%、最高來到510元，但盤中500元上上下下，能否成功回歸尚待觀察。董座林育申表示，雙鴻已升級為液冷散熱系統供應商，並成功完成供應鏈垂直整合，提供AI伺服器客戶一條龍式服務，全面搶攻AI液冷商機，今年營運樂觀。

因應美中貿易衝突風險，雙鴻已加速產能分散布局，除在泰國設置產線，同時持續精進中國大陸廠區自動化產線升級，藉此提升生產效率、優化產品成本結構。

不過亞系外資在最新的「散熱模組產業」報告中點出四大逆風，並下修奇鋐、雙鴻、嘉澤、高力（8996）等4檔散熱股目標價，惟評等皆維持「優於大盤」。外資指出的逆風因子包括：關稅戰變數、輝達GB300設計微調、H20出口管制、GB200的ODM供應瓶頸等，恐影響散熱模組廠獲利表現。

其中，奇鋐目標價由745元、降至490元；雙鴻由780元、降至500元；嘉澤由2,080元、降至1,630元；高力由370元、降至250元。

奇鋐 雙鴻

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