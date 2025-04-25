費半指數激昂5.6% 台積電敲門900登月線、聯電搶攻5日線

美股24日強漲，科技股表現尤其剽悍，費半指數激昂5.6%，輝達大漲3.62%、美光飆升6.16%。台積電ADR也強漲4.04%，推升期貨夜盤漲30元、收894元；25日台積電（2330）一開盤即上漲36元、報900元，並觸及901元，飛過月線，惟900關有壓，能否站穩並突破，仍待觀察。而聯電ADR雖逆跌1.5%，但聯電（2303）股價仍開高漲逾2%，向上觸及5日線。

台積電24日在年度北美技術論壇秀出最新A14製程，且先進封裝技術也同步躍進，預告將於2027年量產9.5倍光罩尺寸的CoWoS，能把更多邏輯與記憶體晶片整合到一個封裝中，以因應高速運算（HPC）快速發展需求。

台積電並宣布，繼2024年發表革命性系統級晶圓（TSMC-SoW）技術後，再次推出以CoWoS技術為基礎的SoW-X，以打造一個擁有當前CoWoS解決方案40倍運算能力的晶圓尺寸系統，SoW-X同樣也預計於2027年量產。

另，聯電首季財報受一次性價格調整與地震影響，毛利率跌破三成，稅後純益77.77億元，季減8.5%、年減25.6%，EPS 0.62元，下探近19個季度來低點。

不過財報公布後，仍有野村、里昂、大摩、高盛、花旗、滙豐等外資紛紛發布報告看好其後市表現，其中，野村、里昂、高盛、滙豐等四家皆調升目標價，價格在44.5~53元間不等；評等方面，野村、花旗評等「買進」，里昂、滙豐評「持有」，大摩、高盛評「中立」。

而關於市場傳言「美國晶片廠格羅方德正與聯電尋求合併」乙事，聯電財務長劉啟東重申，「目前沒有正在進行中的併購案，但會持續尋求合作機會與探索不同的可能，提高股東價值與回報。」。業界分析，兩家公司在成熟製程為競爭對手，若要聯姻，仍有不少挑戰要突破。