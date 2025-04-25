野村投信五理由看好台股 雙階段因應波動

面對瞬息萬變的市場環境，野村投信表示，選股主軸可將資金轉往較不受關稅影響的利基產業，趁勢逢低分批布局低基期優勢兼具高殖利率的潛力股，AI長線趨勢不變，內需、高股息短線有機會。目前盤勢不確定因素仍多，投資要靈活主動出擊應萬變，成長與價值股並重，主動式基金在此市況下極具優勢。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德表示，雖然目前關稅暫緩90天，部份電子產品如手機/電腦豁免關稅，但各國仍在談判階段，且川普即將公布產業關稅，仍不排除走入第二個情境，只要不是情境三，股市最終還是會回歸上升軌道。

台灣3月出口遠優於市場預期，主要來自Blackwell量產發酵、關稅不確定性帶來搶出口力道加大，預期第2季關稅暫緩期間，將有利於台灣短期的出口動能，但也需留意下半年出口力道是否減弱，考量電子業庫存均已呈現下降趨勢，假使第3季對等關稅重啟，也有助於企業做好抗戰準備。

今年至今川普關稅政策反覆，使金融市場震盪，2025台股仍有機會是好年，游景德看好台股五大理由：

理由一：融資殺至斷頭，台股預期已在底部

對比過去幾次台股重挫經驗，當大盤來到底部時，融資餘額年增率大多介於-20%~-40%，目前水準已相當接近，預測目前大盤應也接近底部，再向下跌的空間有限。

理由二：市場提前反映衰退，股市已經超跌

回顧過去幾次台股修正，大多伴隨著經濟放緩或衰退，反映在本益比(股價/過去12個月EPS)-預估本益比(股價/分析師預估未來12個月EPS)轉負值，或是低於長期平均線。對照本波修正，EPS並沒有明顯下修(本益比-預估本益比仍高於長期平均)，然而股市卻已修正超過20%，明顯超跌。若關稅順利解決，股市高機率超跌後補漲；若關稅導致經濟放緩或衰退，股市基本上已提前反映。

理由三：估值降至罕見低位，長期投資價值浮現

彭博預估台股本益比已降至近年低點，低於近五年平均值、接近-1倍標準差，評價進入合理區間。基於2025全年台股EPS應能維持正成長，台股的長線投資價值已浮現，但未來仍需觀察關稅談判結果與談判時間長度，以及對於經濟成長的影響。

理由四：企業獲利創次高，配息值得期待

今年以來科技/成長型股票普遍重挫，相比之下，傳產/高股息股票相對抗跌，成為短期資金避風險；在關稅不確定性下，更凸顯股息確定性的重要。其次，5月股東會旺季即將到來，2024年台灣上市公司稅後淨利4兆元（年增38.71%），創下歷史次高紀錄，在今年股價大幅回檔的情況下，今年配息金額及配息率均值得期待。

理由五：資本支出不手軟，AI仍是長線趨勢

輝達4/14宣布在美國打造5000億美元AI基建，Meta、微軟、亞馬遜也都表示將砸百億美元在美國蓋資料中心，即便關稅帶來不確定性，但科技巨頭投資AI步伐並未停止。而台灣目前占據全球先進製程領先地位，預計到2032年也是如此；只要全球對於AI投資的腳步不停，長期而言台灣仍將因AI發展而受惠。

游景德表示，台股因為美國對等關稅政策反覆之下震盪加劇，一周之內分別寫下史上最大跌點與最大漲點紀錄，部分台股電子產業出現急單及搶運狀況，第2季仍有機會持續拉貨，建議採「雙階段策略」以對抗市場波動：

一、打底階段：降波動／增防禦，關注內需型產業、高股息類股。

二、回補階段：逐步增加風險部位，趁反彈降低持股集中度以分散風險，關注受惠政策或長期成長性佳的產。

AI長線趨勢不變，內需、高股息短線有機會，電子部份建議聚焦：AI供應鏈相關（AI晶片、AI伺服器）與邊緣AI相關（AI手機 / PC、機器人），傳產部份仍看好：AI電力需求（重電）、消費受惠（成衣、製鞋）、題材（鋼鐵、水泥）。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，00980A透過基本面質化分析加上量化因子模型，精選在獲利成長潛力、價值評價優異及趨勢動能等三大面向綜合評比佳的優質股票。

首先，基本面質化分析是野村投信台股投資團隊實地走訪、深入分析公司財務基本面、產業前景與未來潛力，前瞻性預測公司未來各財務指標所建構而成的質化研究資訊，並非外部研究機構或系統的資料，是野村投信獨家、其他同業無法複製的寶貴資產。

野村投信台股投資團隊長期深耕企業基本面研究，投研實力出眾，更是各項基金獎的常勝軍。00980A的量化因子則是建構最佳投資組合的重要依據。

野村投信獨特的投資因子模型以歷史資料進行實證統計分析，找出股票的平均報酬率受到哪些因素的影響，以量化指標掌握具有超額報酬表現機會的個股。研究顯示，結合成長、價值及動能三大面向，綜合評比分數較高的個股長期報酬潛力較佳，透過主動研究與因子分析定期篩選，有望創造長期優於大盤的成長潛力並網羅較佳息收機會。

黃宏治表示，質化與量化的相輔相成，就像開車時搭配自動駕駛輔助，透過人機協作有助於提升行駛間的穩定度與安全性。系統性投資流程有助提高操作勝率與穩定度，追求長期優於大盤的成長與息收潛力。00980A 野村臺灣智慧優選主動式ETF (00980A)預計5月5日正式掛牌上市，採季配息機制，經理費按年率0.75%逐日計收、保管費則按年率0.035%逐日計收。