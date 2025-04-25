台股早盤漲逾500點挑戰2萬關卡 台積電開高36元

台股25日開盤指數上漲382.43點，開盤指數為19,861.24點；台股指數開高後持續走揚，早盤漲逾500點向2萬點邁進。台積電（2330）開盤價900元，上漲36元。

群益投顧表示，繼川普關稅政策與科技巨頭財報呈多空反覆下，台股大型股走勢將強弱漸趨分歧。國安基金護盤挹注多頭氛圍信心下，中小題材股氛圍熱絡操作空間較大。

操作題材可留意：

1.資安軟體服務相關—賴清德總統表示「資安即國安」，數發部及金管會針對上市櫃公司均祭出新的資安法規。資訊軟體系統整合廠華經（2468）2月展開波段大漲，迄今強勢未歇；3月底開始，安全監控相關的天鉞電（5251）加入飆漲行列，引領資安軟體服務相關概念股持續熱燒；惟股價波段飆漲下，介入宜擅設停利停損應對。

2.電子通路—過往罕見集體性強勢的電子通路股，在本波反彈過程，集體性成為盤面相對強勢區塊。周四亞矽（6113）、長華*（8070）與安馳（3528）再攻漲停，茂綸（6227）一度大漲8%上下，聯強（2347）董事會決議每股配息4元，本波強彈22%。

周四（24日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,093.4點，上漲486.93點、漲幅1.23%；S&P500指數上漲2.03%；那斯達克指數上漲2.74%；費半指數上漲5.63%。台積電ADR大漲4.04%，收在164.18美元，較台北交易溢價拉大為23.6%。

投資人開始押注聯準會（Fed）可能會比預期更早降息，以防止經濟陷入衰退。科技股通常在利率較低時表現良好，而Fed官員周四暗示這種可能性。衡量市場恐慌情緒的VIX周四下跌近2點，收於26.47，為4月關稅引發市場動盪以來的最低收盤水準。迄今為止公布財報的157家標普500指數成分股企業中，74%的業績超出預期。

三大法人周四集中市場合計賣超78.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超62億元，投信買超19.37億元，自營商（自行買賣）賣超12.7億元，自營商（避險）賣超23億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加685口至6,607口，其中，外資淨空單減少387口至27,358口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加690口至9,583口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在21,000點，週賣權最大OI落在19,000點 ; 月買權最大OI落在20,700點，月賣權最大OI落在16,900 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.65下降至0.62。VIX指數上升0.78至30.48。外資台指期買權淨金額0.48億元 ; 賣權淨金額1.38億元。整體選擇權籌碼面偏空。