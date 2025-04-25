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川普緩和語氣助美元穩盤 台股挫跌新台幣回貶

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美中貿易緊張降溫，川普不再揚言撤換聯準會主席鮑爾，使美元壓力減輕，美元指數守穩「99」字頭。24日台北匯市新台幣收在32.529元，貶值3.7分，資金趨避風險、亞幣中仍以日圓相對強勢。

儘管川普仍批評利率政策，但未再提炒掉鮑爾，市場憂慮降溫，美元資產拋售壓力稍減。川普對與中國達成協議持樂觀態度，並暗示對中關稅可能調降，提振市場風險情緒。匯銀指出，不確定的晶片關稅使台股多頭信心受限，外資態度轉為保守，台幣貶勢合理。

24日台股早盤一度上揚，惟信心不足終場翻黑，收跌160.33點，失守19500點大關。外資也由前一日的買超轉賣超，淨賣超達62億元新台幣，反映市場對後勢偏保守。

亞幣中，日圓吸引力上升，匯銀高層稱，近期國人購買日圓動機已由匯差轉向避險考量。日圓表現優於其他非美元貨幣，22日盤中一度升破140，近兩日於141.5至143.5震盪。

市場對日本央行升息預期升溫，推升日債殖利率，也助日圓升值動能增強。投資人回補日圓等低收益貨幣作為避險，強化日圓作為資金避風港的角色。

此外，對於美國財政部將公布的匯率操縱國名單，市場預期由於台灣仍符合美國《貿易便捷與貿易促進法》三大指標中的2項指標（與美國的貿易順差超過200億美元，經常帳盈餘占GDP比重超過3%）。因此很可能續列於觀察名單，但不會被正式認定為「匯率操縱國」。美國過往亦強調與台灣的經貿互動屬正常貿易結構下的結果，未明顯操縱匯率。

匯率 台股 新台幣 日圓

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