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台股上檔解套賣壓出籠 大盤開高走低、外資調節62億元

經濟日報／ 記者盧宏奇╱台北報導
台股24日受上檔解套賣壓出籠，台積電月線得而復失影響，呈現開高走低走勢，終場跌160點收19,478點。聯合報系資料照
台股24日受上檔解套賣壓出籠，台積電月線得而復失影響，呈現開高走低走勢，終場跌160點收19,478點。聯合報系資料照

台股昨（24）日受上檔解套賣壓出籠，台積電（2330）月線得而復失影響，呈現開高走低走勢，終場跌160點收19,478點。外資反手調節62億元，但累計本周前四個交易日仍淨買超129.6億元，有機會終止連八周賣超局面。

三大法人昨日賣超78.1億元，其中，外資由買轉賣超62億元，但逆勢敲進台積電35.9億元，在台指期留倉淨空單小減387口，降至27,358口，仍為中性偏空操作。外資累計4月自台股提款895.8億元，相較3月大賣4,656.2億元已明顯收斂。

外資、八大公股行庫近日動向
外資、八大公股行庫近日動向

投信單日買超19.7億元，連二買；自營商反手賣超35.7億元；八大公股券商逢低承接25.1億元，主要買超聯發科、中華電、和碩，金額在2.1至4.8億元不等。

以盤後統計資料來看，富邦、國泰、元大等國內金控旗下券商，昨日受託買超金額分別為18.8億元、5.4億元、4.4億元，分居第一、第九、第十大，主要買盤除來自客戶外，推測不排除為同一金控旗下壽險資金進場。具國安基金買盤指標的台銀證券單日買超7.3億元，居第七大。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生等市場名師看法，受制5月7日半導體關稅結果、美大型科技股財報等變數，台股短線追價動能不足，漲勢延續力道有限，在19,000至20,000點間反覆震盪整理機率較大，建議以區間操作因應。

川普對於關稅態度放軟，美中貿易戰見到和緩跡象，激勵美股四大指數同步上漲，費半漲幅達3.9%，蓄勢挑戰月線，台股昨日早盤開高一度漲113點達19,752點，但上檔月線壓力沈重，台積電等權值股熄火，指數震盪走低翻黑，成交量縮至2,489億元。

櫃買市場在元太、鈊象、群聯等主要權重股收高下，表現相對抗跌，終場漲1.25點收212.75點。千金股漲少跌多，仍維持十檔。

大型本國投顧分析，台股昨日拉回仍成功守在23日實體長紅K棒一半以上，並連續二日站穩5日線，短線架構仍有利反彈行情，但成交量未明顯放大，近日走勢恐呈漲跌互見，操作除非是首日轉強，否則不宜貿然追高，秉持買黑不買紅原則，短進短出是較佳對策。

川普關稅政策反覆，法人最新策略報告指出，關稅戰發展決定台股是否由「人為熊市」轉為「衰退熊市」，並推演三情境。

基本情境為川普考慮經濟影響及期中選舉，於今年底前收斂對全球的關稅戰（但不包括中國大陸），台股將於17,000 點附近震盪築底並在年底前反彈。

樂觀情境為2025年底前全球關稅戰結束，並與中國大陸達成協議，台股底部已過，並在年底前挑戰 25,500 點。悲觀情境為全面落實全球關稅戰，各國也對等報復，最終導致經濟衰退，則台股將下探12,000點。

台股 關稅

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