三年一度理事長改選大戲…券商、投信公會改選 雙龍搶珠

證券商、投信投顧、期貨等三大公會三年一度理事長改選大戲即將登場，其中，證券商、投信投顧公會均出現雙龍搶珠，券商公會將重演元富證券董座陳俊宏、凱基證券副董事長糜以雍對打，投信投顧公會則傳出第一金投信董事長尤昭文有意挑戰現任理事長、元大投信董事長劉宗聖。

特別的是，三大公會理事長改選將由期貨公會率先於6月30日召開會員大會，但時間已進入倒數兩個多月，仍無業者表態參選，相較往年爭破頭景象，局面相當罕見。

三大公會理事長改選

在期貨公會改選之後，緊接登場的是投信投顧公會7月3日改選。

據了解，現任理事長劉宗聖已獲得金控方面支持，將爭取蟬聯，並有不少大型投信公司有意持續支持；第一金投信董事長尤昭文現亦為公會副理事長，在同業力拱下，也有意更上一層樓，主打「不只部分公司好，希望讓更多投信業者變得更好」。

證券商公會預計7月30日壓軸進行改選理事長，現任理事長、元富證券董事長陳俊宏已於去年底正式表態，將責無旁貸爭取連任，主因是本次任內多項建議仍有待進一步推動落實，且三年後將再度面臨當沖降稅案延期修法等重大挑戰。

至於前一次角逐理事長位置失利的凱基證券副董事長、凱基期貨董事長糜以雍，這次仍然捲土重來，並表示競選目的在於「宣揚理念」，再度出現了雙龍搶珠局面。

陳俊宏任內除順利完成當沖降稅延長外，力推的證券商可辦理認股借貸款項業務（Bridge Loan）亦對協助企業籌資、活絡台股交易有很大幫助，宣示將與證券同業及公會團隊持續努力，藉以促進證券市場安全運作與穩定發展，配合主機關壯大台股，強化國際競爭力，打造台灣成為亞洲資產管理中心。

以鴨子划水姿態在檯面下拉攏會員票數的糜以雍，擁有國內市占第二大證券商凱基證券，及背後的凱基金控、辜家二少等資源力挺，目前業界人士大都不願正面表態，尤其近期公股券商人事調整，亦為後續影響選情的重要關鍵。