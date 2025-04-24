快訊

「普亭住手！」俄國飛彈猛擊基輔 川普怒發文：時機非常糟糕

不要弄髒美國品牌！共和黨金主再怒轟川普 恐花一生彌補損害

下周另波鋒面接力！這兩日天氣最不穩定 氣溫南北兩樣情

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩：下修iPhone出貨及六檔蘋概股目標價 不建議抄底

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
大摩指出，基於關稅導致價格上漲，將2025年iPhone預估產量下調至2.14億支（年增率持平）、2026年預估生產2.23億支（年增4%），預估到2026年下半年才會恢復正成長。美聯社
大摩指出，基於關稅導致價格上漲，將2025年iPhone預估產量下調至2.14億支（年增率持平）、2026年預估生產2.23億支（年增4%），預估到2026年下半年才會恢復正成長。美聯社

摩根士丹利證券（大摩）發布大中華「蘋果供應鏈」報告指出，蘋果供應鏈受到關稅的衝擊最大，生產地的分散壓力也最重，因此調降蘋概股今年平均獲利12%，明年平均下調15%，且不建議投資人抄底。在台廠中，大摩下修鴻海（2317）、大立光（3008）、和碩（4938）、全新（2455）、臻鼎（4958）、玉晶光（3406）等六檔台股的目標價，下調玉晶光評等至中立。

大摩指出，基於關稅導致價格上漲，將2025年iPhone預估產量下調至2.14億支（年增率持平）、2026年預估生產2.23億支（年增4%），預估到2026年下半年才會恢復正成長。此外，大摩對於iPad、AirPod及Apple Watch的看法也趨於保守，預期2025-2026年的出貨量零成長。

大摩估計，美國生產成本比中國大陸的成本高出至少50%。即使是在越南生產，成本也比五年前高出15%，印度生產成本則比五年前高出25%。

大摩預估蘋果供應鏈今年獲利成長8%（比之前大摩的預估減少12%）、明年獲利成長14%（比之前預估少15%）。蘋概股以今年預估獲利來估算的平均本益比為17.1倍，以明年預估獲利推算則是14.8倍，過去八年的平均本益比則為15倍。

大摩一口氣下調14檔大中華蘋概股的目標價，其中台股占六檔。在這六檔台股中，鴻海及大立光仍維持「優於大盤」評等，但鴻海目標價從232元降到175元，大立光則從3,200元降到2,800元。

三檔台股維持中立評等，但目標價遭到調降。和碩目標價從88元降到72元，全新從175元降到102元，臻鼎從120元降到89元。玉晶光則遭到「雙降」，評等從「優於大盤」下調到中立，目標價從520元下修到400元，今明兩年預估獲利遭下調逾一成。

在這波調降潮中，只有瑞儀（6176）不受影響。大摩雖然下調瑞儀今、明兩年的預估獲利，但仍維持170元的目標價及中立評等。

大摩 蘋果供應鏈

延伸閱讀

多家外資調升目標價 點讚這家晶圓廠

台股慘綠 大摩點名這3檔股票：需要新的催化劑

關稅戰搶備貨！大摩上調第2季iPhone產量 看好三台廠

大摩示警「三大因素」釀PC半導體景氣再惡化 大降三台廠目標價

相關新聞

大摩：下修iPhone出貨及六檔蘋概股目標價 不建議抄底

摩根士丹利證券（大摩）發布大中華「蘋果供應鏈」報告指出，蘋果供應鏈受到關稅的衝擊最大，生產地的分散壓力也最重，因此調降蘋...

外資轉賣62億元 逢低加碼台積電逾4000張

台股今天下跌160.33點，收在19478.81點，外資及陸資轉為賣超新台幣62.08億元，減碼大宗商品指數相關ETF（...

多家外資調升目標價 點讚這家晶圓廠

聯電（2303）受價格調整、地震影響首季每股純益（EPS）0.62元，下探近19個季度來低點，不過野村、里昂、大摩、高盛...

台股電壓下降跌160點 三大法人轉賣超78.49億元

台股集中市場24日在電子四大權值全面回調下，指數轉跌160.33點、跌幅0.82%，收19,478.81點，成交值降至2...

傳豁免汽車零組件關稅 虎山、和大上演慶祝行情

傳美國總統川普正考慮豁免對汽車零組件製造商免關稅，24日汽車零組件的虎山（7736）攻上漲停收盤，來到113元，和大（1...

盤震存股增13萬大軍湧入永豐金證豐存股 台美股「股利再投入」

2025年3月、4月台美股受「關稅帝君」美國總統川普發動貿易戰衝擊，出現史詩級別暴跌，面對極大不確定性，數據卻顯示股市投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。