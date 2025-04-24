大摩：下修iPhone出貨及六檔蘋概股目標價 不建議抄底

摩根士丹利證券（大摩）發布大中華「蘋果供應鏈」報告指出，蘋果供應鏈受到關稅的衝擊最大，生產地的分散壓力也最重，因此調降蘋概股今年平均獲利12%，明年平均下調15%，且不建議投資人抄底。在台廠中，大摩下修鴻海（2317）、大立光（3008）、和碩（4938）、全新（2455）、臻鼎（4958）、玉晶光（3406）等六檔台股的目標價，下調玉晶光評等至中立。

大摩指出，基於關稅導致價格上漲，將2025年iPhone預估產量下調至2.14億支（年增率持平）、2026年預估生產2.23億支（年增4%），預估到2026年下半年才會恢復正成長。此外，大摩對於iPad、AirPod及Apple Watch的看法也趨於保守，預期2025-2026年的出貨量零成長。

大摩估計，美國生產成本比中國大陸的成本高出至少50%。即使是在越南生產，成本也比五年前高出15%，印度生產成本則比五年前高出25%。

大摩預估蘋果供應鏈今年獲利成長8%（比之前大摩的預估減少12%）、明年獲利成長14%（比之前預估少15%）。蘋概股以今年預估獲利來估算的平均本益比為17.1倍，以明年預估獲利推算則是14.8倍，過去八年的平均本益比則為15倍。

大摩一口氣下調14檔大中華蘋概股的目標價，其中台股占六檔。在這六檔台股中，鴻海及大立光仍維持「優於大盤」評等，但鴻海目標價從232元降到175元，大立光則從3,200元降到2,800元。

三檔台股維持中立評等，但目標價遭到調降。和碩目標價從88元降到72元，全新從175元降到102元，臻鼎從120元降到89元。玉晶光則遭到「雙降」，評等從「優於大盤」下調到中立，目標價從520元下修到400元，今明兩年預估獲利遭下調逾一成。

在這波調降潮中，只有瑞儀（6176）不受影響。大摩雖然下調瑞儀今、明兩年的預估獲利，但仍維持170元的目標價及中立評等。