就市論勢／重電族群 逢低布局

盤勢分析

市場持續受到美國關稅政策不確定性影響，呈震盪整理走勢。近期市場討論度極高的海湖莊園協議若真的推行，將使美國債信崩盤，造成全球經濟與金融市場劇烈震盪。

目前美國政府正與各國進行協商，加上與中國大陸的貿易戰未有緩解跡象，市場信心疲弱，預期台股仍將持續區間整理。

除持續留意美國政策面訊息，亦可觀察四大CSP近日陸續公布的財報及前瞻指引，這些企業今年度資本支出計畫若略趨保守，或許在市場已事先反應情況下，影響層面也相對有限。

至於美國經濟前景，野村投信仍認為今年景氣只是減緩而非衰退，惟因政策面走向不確定，需密切觀察。

投資建議

在高度不確定環境中，能夠確定的項目反而是利多，例如鋼鋁關稅肯定會實施，雖然美國一定要自國外進口鋼、鋁，但從川普第一任總統任期實施鋼鋁關稅經驗來看，對美通膨影響有限。

川普票倉來自美國鐵鏽帶民眾，這些人過去因全球貿易造成產業外移，就業受影響，因此非常支持關稅政策，關稅實施雖無法讓所有產業都移回美國製造，但美國製造占比肯定會增加，因此美國製造比重高企業值得留意。重電類股持續受惠美國電力設施汰舊換新高度需求，且股價在近期拉回後浮現投資機會，可加以布局。