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波動止步！醫療產業跟漲抗跌 打造資產防護網

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國總統川普上台後全球金融市場不平靜，2025年年初以來，美國醫療產業指數XLV最大跌幅11.2%，然相較波動性較高的費城半導體指數最大跌幅34.9%相對輕微，與美國S&P500指數同期最大跌幅18.9%相比亦相對抗震。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，醫療產業能展現其防禦特性，主要由於醫療產業產品需求較不受經濟景氣循環影響，川普宣布新關稅政策，引起市場擔憂通膨及經濟衰退，而醫療產業需求及獲利成長波動相對較低，因此股價相對抗跌；若進一步細究不同醫療次產業表現，最具防禦特性的為醫療服務，再來依序為製藥、醫療器材。

江宜虔表示，綜觀之，醫療產業受關稅議題影響程度相較其他產業來得低，即使目前總體經濟成長不確定性逐漸升高，醫療產業在剛性需求的支持下，推升醫療產業持續超越大盤同期表現；再者，截至2024年第四季，美股7雄每季實際獲利成長超越整體S&P500的幅度逐季降低，也因此引導市場資金逐步轉移至美股7雄以外的類股。

從企業自由現金流量也可觀察到醫療產業不受景氣波動的特性，江宜虔解釋，根據統計，2007年至2009年美國金融海嘯期間，製藥及生物科技產業主要公司營業利益率仍持穩在32%至38%，整體自由現金流量仍可持續增加，顯示藥品需求不受經濟景氣循環影響。

景氣 美國

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