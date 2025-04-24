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外資轉賣62億元 逢低加碼台積電逾4000張

中央社／ 台北24日電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台股今天下跌160.33點，收在19478.81點，外資及陸資轉為賣超新台幣62.08億元，減碼大宗商品指數相關ETF（指數股票型基金）、權值股、面板及金融股，以期街口布蘭特正2賣超2.22萬張最多，聯電、鴻海也遭提款，另逢低買超台積電4124張。

台股今天持續震盪整理，早盤一度突破19700點，但權值股拉回壓低盤勢，加權指數盤中跌破19500點，高低點震盪逾300點，終場收在19478.81點，下跌160.33點，跌幅0.82%，成交值新台幣2411.23億元。權值股台積電開高遇月線反壓翻黑，終場跌9元收864元，下跌1.03%。

自營商今天賣超35.77億元，投信買超19.37億元，外資及陸資賣超62.08億元，三大法人合計賣超78.48億元。

外資賣超前10名個股依序為期街口布蘭特正2（00715L）、聯電、鴻海、玉山金、群創、友達、國泰金、富邦恒生國企正2（00665L）、華航、鴻準。

外資也逢低加碼記憶體及半導體族群，買超前10名個股包括南亞科、新光金、國泰費城半導體（00830）、台積電、萬海（2615）、台新金、世芯元大46購02（040312）、長華*、旺宏、可成。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，近期台股維持震盪整理格局，波動幅度比亞股更大，主要因為市場擔憂晶片關稅影響，加上台股位階偏低，上漲時市場追價意願強，下跌時震盪幅度也比較大。

展望後市，蔡明翰認為，美國對等關稅利空已經減緩，台股中長線有機會逐步走高，然而即將到來的晶片關稅非同小可，股市短線仍有壓回的可能性，呈現短空長多的趨勢。

台積電 台股

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