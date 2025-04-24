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櫃買：綜合券商可投資創櫃板發行新股 不受10%限制

中央社／ 台北24日電

櫃買中心副總經理李淑暖今天在例行記者會指出，為了扶植中小微型企業，根據金管會證期局4月23日最新解釋令函公告，通過限定綜合證券商可投資創櫃板登板期間發行的新股，投資總金額不得超過券商淨值5%，且不受標的公司單次發行總額10%限制。

櫃買中心表示，原先綜合證券商僅能投資未上市（櫃）的公開發行公司增資發行新股，且投資標的總額不得超過證券商淨值10%，也不得超過該公司單次發行或已發行總額10%。

根據金管會證期局23日最新解釋令函，綜合證券商可投資於創櫃板公司登板期間發行新股。投資標的種類和範圍，應經董事會決議通過，且在購買前應取得最近期標的公司經會計師查核簽證或核閱的財務報表，作為評估交易價格的參考。

此外，櫃買中心推動企業掛牌業務成果方面，今年截至4月23日止，申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為4家及15家，新增上櫃掛牌及新增登錄興櫃家數分別為10家及22家，上櫃公司掛牌及興櫃公司登錄家數分別為847家及352家。

今年截至4月23日止，新增申請及登錄創櫃板公司計25家，李淑暖表示，自創櫃板設立迄今，累計成功登錄創櫃板公司達246家，總籌資金額新台幣66.11億元，顯示創櫃板對推動企業募集資金已有相當成效。

創櫃板

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