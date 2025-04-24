多家外資調升目標價 點讚這家晶圓廠

聯電（2303）受價格調整、地震影響首季每股純益（EPS）0.62元，下探近19個季度來低點，不過野村、里昂、大摩、高盛、花旗、滙豐等外資紛紛發布報告點讚，看好其後市表現，其中野村、里昂、高盛、滙豐等四家皆調升目標價。而目標價最高者則是花旗的53元。

其餘目標價方面，有上調的有，野村從50元調升至52元、里昂從43元調升至46元、滙豐從47.8元調升至49元、高盛從39元調升至44.5元；而大摩、花旗分別維持48元、53元。

評等方面，野村、花旗皆給予「買進」，里昂、滙豐給予「持有」，其餘大摩、高盛則是維持「中立」。

花旗指出，聯電雖首季財報表現不佳，但主要是受到投資按市值評價產生的非營業損失拖累，展望第2季，晶圓出貨量將季增5%至7%，產能利用率將回升至70%中段，平均售價則預期持平，優於預估。因此儘管關稅的不確定性，公司並未調整全年成長展望。

另外，花旗表示，聯電正與Intel合作開發FinFET製程，預計將於2026年完成製程設計套件設計，並於2027年開始產生營收貢獻。將有助於其長期技術發展。此外，該合作也有助於聯電抵禦地緣政治與關稅衝擊。