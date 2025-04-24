快訊

土銀內控爆缺失…工友7年挪用公款271萬元 金管會開鍘400萬元

Zappo執行長謝家華喪生掀「遺產爭奪戰」 神秘遺囑交代4字驚喜

2025台灣最佳大學排行出爐 「這所私校」奪第3與頂大齊名

多家外資調升目標價 點讚這家晶圓廠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
晶圓示意圖。 法新社
晶圓示意圖。 法新社

聯電（2303）受價格調整、地震影響首季每股純益（EPS）0.62元，下探近19個季度來低點，不過野村、里昂、大摩、高盛花旗、滙豐等外資紛紛發布報告點讚，看好其後市表現，其中野村、里昂、高盛、滙豐等四家皆調升目標價。而目標價最高者則是花旗的53元。

其餘目標價方面，有上調的有，野村從50元調升至52元、里昂從43元調升至46元、滙豐從47.8元調升至49元、高盛從39元調升至44.5元；而大摩、花旗分別維持48元、53元。

評等方面，野村、花旗皆給予「買進」，里昂、滙豐給予「持有」，其餘大摩、高盛則是維持「中立」。

花旗指出，聯電雖首季財報表現不佳，但主要是受到投資按市值評價產生的非營業損失拖累，展望第2季，晶圓出貨量將季增5%至7%，產能利用率將回升至70%中段，平均售價則預期持平，優於預估。因此儘管關稅的不確定性，公司並未調整全年成長展望。

另外，花旗表示，聯電正與Intel合作開發FinFET製程，預計將於2026年完成製程設計套件設計，並於2027年開始產生營收貢獻。將有助於其長期技術發展。此外，該合作也有助於聯電抵禦地緣政治與關稅衝擊。

花旗 高盛

延伸閱讀

聯電EPS 0.62元 19季低點 新加坡P3廠明年量產

台股慘綠 大摩點名這3檔股票：需要新的催化劑

川普若真的成功開除聯準會主席！高盛：金價衝4,500 美股恐「爆擊式」崩盤

台積電、聯電 押中長天期

相關新聞

多家外資調升目標價 點讚這家晶圓廠

聯電（2303）受價格調整、地震影響首季每股純益（EPS）0.62元，下探近19個季度來低點，不過野村、里昂、大摩、高盛...

台股電壓下降跌160點 三大法人轉賣超78.49億元

台股集中市場24日在電子四大權值全面回調下，指數轉跌160.33點、跌幅0.82%，收19,478.81點，成交值降至2...

傳豁免汽車零組件關稅 虎山、和大上演慶祝行情

傳美國總統川普正考慮豁免對汽車零組件製造商免關稅，24日汽車零組件的虎山（7736）攻上漲停收盤，來到113元，和大（1...

盤震存股增13萬大軍湧入永豐金證豐存股 台美股「股利再投入」

2025年3月、4月台美股受「關稅帝君」美國總統川普發動貿易戰衝擊，出現史詩級別暴跌，面對極大不確定性，數據卻顯示股市投...

權值股疲弱 台股下跌160點收19,478點 台積電下挫9元收864元

台股24日疲弱，權值股表現弱勢，早盤以19,752.59點開出，終場收19,478.81點，下跌160.33點，跌幅0....

美系外資調降6家蘋果供應鏈目標價 鴻海、大立光也難逃

關稅變動衝擊下，美系外資最新報告一口氣調降6家蘋果供應鏈目標價，蘋概雙王中的大立光（3008）、鴻海（2317）也在其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。