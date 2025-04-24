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台股電壓下降跌160點 三大法人轉賣超78.49億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股集中市場24日在電子四大權值全面回調下，指數轉跌160.33點、跌幅0.82%，收19,478.81點，成交值降至2,411.23億元，三大法人轉賣超78.49億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超62.09億元，投信買超19.37億元，自營商賣超（合計）35.77億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.72億元、自營商（避險）賣超23.05億元。

盤面上，上市個股有10檔收漲停，包括：瑞利（1512）、有成精密（4949）、邁達特（6112）、陞泰（8072）、安馳（3528）、澤米（6742）、華經（2468）、中福（1435）、長華*（8070）、宏旭-KY（2243）、京鼎（3413）、虎山（7736）。

台股大盤24日電壓驟降，除資訊服務及電子通路族群走強外，其餘電子族群多數回落。

其中，半導體族群受台積電（2330）開高收低1.03%、報864元影響，聯發科（2454）跌2.92%、聯電（2303）跌3.77%、日月光投控（3711）跌3.64%、南亞科（2408）跌3.11%、聯鈞（3450）跌0.26%、智原（3035）跌1.69%。

其他電子族群則由鴻海（2317）、鴻準（2354）分別收低1.8%、2.94%領跌，洋基工程（6691）跌2.74%、亞翔（6139）跌2.21%、漢唐（2404）跌1.81%；電腦設備族群廣達（2382）、仁寶（2324）、事欣科（4916）、緯創（3231）、緯穎（6669）也全面收黑。

不過，資服族群多頭熱情不減，邁達特、華經雙雙放量漲停，帶動上櫃力新（5202）、大綜（3147）也紅燈高掛，晉泰（6221）、國眾（5410）一度亮燈。

此外，電子通路也有安馳、陞泰、長華*攜手3檔以漲停作收，表現相對出色。

三大法人2025年4月24日買賣超金額
三大法人2025年4月24日買賣超金額

台股 漲停 自營商

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