傳豁免汽車零組件關稅 虎山、和大上演慶祝行情

傳美國總統川普正考慮豁免對汽車零組件製造商免關稅，24日汽車零組件的虎山（7736）攻上漲停收盤，來到113元，和大（1536）漲幅達4.15%，股價來到57.7元；汽車AM零組件的堤維西（1522）、帝寶（6605）漲幅分別為3.5%、3.45%，東陽（1319）漲幅為2.3%，股價收盤時來到130元，汽車零組件組群股價表現活躍。

國內汽車零組件大廠東陽、堤維西、和大及虎山等都表示，當然希望進美國能夠不要課高關稅最好，這對於美國汽車產業及汽車零組件供應鏈都是好消息。

對於國內的汽車零組件業者表示，目前訊息都很混亂，根據外電的說法只知道美國的汽車供應商已無力承擔額外的成本增加，反對汽車零件徵收25%關稅，至於是對於全球供應商，還是只針對中國大陸都不明朗，必須靜待新消息，不過能傳出有望不課重稅，國內的業者對未來營運也吃下定心丸。

法人分析，國內的AM汽車零組件廠在模具夠多的優勢下，原本被取代性小，像東陽已經是全球最大的汽車塑膠及板金件龍頭，車燈大廠堤維西、帝寶也都是AM車燈供應大廠，另外，虎山則是全球最大的汽車門把AM供應商，長期都有很難取代的優勢。

至於和大是以汽車零組件OEM為主，美系以外的訂單不受影響，今年歐洲知名車廠油電車款訂單開始出貨；也取得日系電動車三電系統訂單，今年也開始量產出貨，是台灣首創齒輪箱銷售日本成功案例。至於美國市場的部分，隨著美國高關稅政策轉彎有助於長期訂單開始陸續恢復出貨。

國內的汽車零組件業者分析，美國對於全球課高關稅，尤其，主要競爭對手大陸受到這個因素近期都無法出貨，市場的改變對全球汽車零組件業者來說未必是一件壞事，是一場全新的競爭。

目前要注意新的關稅政策變化，當全世界都一起增加關稅或是一起豁免的同時，廠商的本身競爭力就非常重要，生產的產品有無替代方案成為這場關稅口勝出的重要關鍵。