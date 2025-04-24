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川普：2至3周內重啟對等關稅 鎖定未達成協議國家

權值股疲弱 台股下跌160點收19,478點 台積電下挫9元收864元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股24日疲弱，權值股表現弱勢，早盤以19,752.59點開出，終場收19,478.81點，下跌160.33點，跌幅0.82%，成交量2,411.2億元。聯合報系資料照片
台股24日疲弱，權值股表現弱勢，早盤以19,752.59點開出，終場收19,478.81點，下跌160.33點，跌幅0.82%，成交量2,411.2億元。聯合報系資料照片

台股24日疲弱，權值股表現弱勢，早盤以19,752.59點開出，終場收19,478.81點，下跌160.33點，跌幅0.82%，成交量2,411.2億元。櫃買則收212.75點，上漲1.25點，台積電（2330）收864元，下跌9元。

盤面上以類股來看，以油電燃氣、塑膠、半導體、玻陶、其他電子、食品等表現較為弱勢，另外則以居家生活、資訊服務、電子通路、運動休閒、紡織、數位雲端等較為抗跌。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，聯發科（2454）、鴻海（2317）、南亞科（2408）、聯鈞（3450）、廣達（2382）、緯穎（6669）、智原（3035）、波若威（3163）、緯創（3231）、矽力-KY（6415）、祥碩（5269）、欣興（3037）、創意（3443）、聯電（2303）、力旺（3529）、華星光（4979）、台達電（2308）等。

而量大抗跌的則有，昇陽半導體（8028）、奇鋐（3017）、世芯-KY（3661）、訊達（6140）、旺矽（6223）、高技（5439）、亞光（3019）、驊宏資（6148）、貿聯-KY（3665）、雙鴻（3324）、零壹（3029）、華經（2468）、資通（2471）、嘉澤（3533）、寶一（8222）、大綜（3147）、中鼎（9933）等。

統一投顧表示，美國總統川普出現正面的髮夾彎，表示無意解僱聯準會主席鮑爾、美中對等關稅擬大幅修正，並考慮部分豁免汽車關稅。預期關稅稅率調降及修復投資市場恐慌Fed不再具有超然獨立的立場，激勵全球股市反彈；加上IMF上修台灣經濟成長，融資水位健康、國安基金穩軍心、上市櫃陸續實施庫藏股等多項多利因子齊聚，台股有望挑戰清明節缺口20,153點。操作建議以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。

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