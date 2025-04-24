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美系外資調降6家蘋果供應鏈目標價 鴻海、大立光也難逃

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
關稅變動衝擊下，美系外資最新報告一口氣調降6家蘋果供應鏈目標價。（聯合報系資料庫）
關稅變動衝擊下，美系外資最新報告一口氣調降6家蘋果供應鏈目標價。（聯合報系資料庫）

關稅變動衝擊下，美系外資最新報告一口氣調降6家蘋果供應鏈目標價，蘋概雙王中的大立光（3008）、鴻海（2317）也在其中，亞光（3019）更是連評等都由加碼調被降至中立，和碩（4938）、全新（2455）、臻鼎-KY（4958）也齊遭調降目標價，6家公司24日股價都是下跌，大立光、鴻海盤中跌幅都超過2%。

關稅的變動衝擊下，美系外資保守看待蘋果供應鏈，下修今年iPhone出貨預估值， 降至2.14 億支，約與去年同期持平，預估要到明年下半年起才會復甦；另外，保守看待iPad、AirPod 和Apple Watch 的出貨量，預估2025~2026 年的出貨量將持平，主要是反映關稅上調導致價格上漲。

美系外資一口氣調降鴻海、大立光、玉晶光（3406）、和碩、全新、臻鼎-KY等蘋果供應鏈的目標價，玉晶光則是同時調降評等，由原先的加碼調降至中立，目標價由520元降至400元。

大立光維持加碼評等，目標價由3,200元降至2,800元；鴻海評等維持加碼，目標價由232元下修至175元；和碩維持中立評等，目標價由88元降至72元；全新維持中立評等，目標價由175元下修至102元；臻鼎-KY維持中立評等，目標價由120元調降至89元。

台股24日開高走低，盤中翻黑，遭美系外資調降目標價的6家蘋果供應鏈也是下跌表現，鴻海及大立光的跌勢相對較重， 盤中跌幅逾2%，鴻海以139元平盤開出後走跌，一度下滑至135.5元；大立光以2,175元開低後一度翻紅至2,185元， 盤中翻黑，低點則下滑至2,135元。

Apple 台股 外資 大立光 蘋果供應鏈 鴻海

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