資策會拚資安 資服注意股繼續飆、訊達量封后

資策會將啟動三大核心任務，全力協助台灣百業數位轉型，並聚焦AI發展與資安治理兩大主軸，加上資安問題頻傳，資服族群多頭氣焰高張，華經（2468）、力新（5202）、大綜（3147）等快攻漲停鎖死，訊達（6140）更直登台股人氣后座。

資策會董事長黃仲銘表示，將啟動「驅策AI發展」、「建構數位生態」、「開展國際合作」三大核心任務，全力協助台灣百工百業數位轉型。資策會指出，將聚焦AI發展與資安治理兩大主軸，對齊國家政策，並積極開拓政府計畫外的收入來源，運用既有能量深入地方政府、國營事業及大型企業，提供數位轉型與商業模式再造服務，擴大產業賦能。在政策面添柴火下，資安多頭延續火力，邁達特、華經、力新、大綜、晉泰（6221）等盤中接力亮紅燈，表現搶眼。

其中，訊達雖列注意股，但外資連兩日擴大回補，早盤人氣不降反升，盤中成交量衝上台股第二大量，股價最高來到49元、直逼漲停，雖遇50元整數關卡反壓轉沉，但仍有5%以上漲幅表現。

訊達主要營運內容為企業客戶提供軟硬體系統整合規劃、建置、售後維修及相關加值服務。隨著AI技術飛速發展，訊達看好將引發新的投資浪潮，催生創新解決方案與商業模式，推動AI、大數據與資安等技術需求日益增加，已成立專門的市場開發團隊，以提供滿足市場需求的客製化解決方案。

華經同為注意股，盤中亦挾逾3萬張大量攻上74.3元，拉出第二根漲停，還有逾萬張買單在排隊。

華經為資訊整合服務業者，主要業務包括企業公有雲、私有雲基礎架構及雲平台解決方案建置與規劃等業務，協助客戶進行雲平台及儲存備份備援系統建置等。