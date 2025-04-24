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貝萊德：美政策轉變加劇全球轉型 看多AI減碼美國公債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德指出，美國的政策轉變正加劇全球結構性轉型。在未來數年，這種轉變可能導致許多不同的結果，投資人無法再從過去的趨勢中推斷未來，也無法依賴長期假設來制定投資組合。

貝萊德認為，戰術性資產配置和策略性資產配置之間的差異變得很模糊。投資人必須不斷重新評估長期走勢，並且根據對全球體系未來狀況的理解，動態調整資產配置的策略。由於對未來局勢的不確定性升高，將使更多非美國投資人把更多資金留在當地市場。

貝萊德指出，由於未來有各種可能，因此必須持續追蹤將影響貿易政策的經濟規則，來應對短期市場的不確定性。整體來看，貝萊德看好美股之中人工智慧（AI）所帶來的投資機會，並且精選歐股，同時減碼美國公債，主要是因為美國財政赤字及通貨膨脹都居高不下。

貝萊德在歐洲發掘投資機會，例如銀行及國防產業。在債券方面，貝萊德偏好歐洲信用債及歐洲公債，不看好美國公債。歐盟如何應對全球局勢的不斷變化及結構性的挑戰，將是關鍵。

AI 美國公債 美股

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