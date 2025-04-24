美系外資有憂慮 一口氣調降這幾檔PC股評等及目標價

美系外資最新報告一口氣調降華碩（2357）、仁寶（2324）、宏碁（2353）、鴻準（2354）的評等及目標價，且下修獲利預估， 主要是考量川普對等關稅政策的不確性風險增加，及擔心經濟衰退下，桌上型電腦及筆電型電腦的採購預算恐有風險；台股24日盤中下跌逾百點， 宏碁由黑翻紅，華碩也一度拉至紅盤，但仁寶及鴻準則是下跌。

美系外資調降華碩評等由原先的加碼降至中立，目標價由705元降至600元；仁寶評等由原先的中立降至減碼，目標價由38元降至24元；宏碁由原先的中立調降至減碼評等，目標價由40元下修至26元；鴻準評等由原先的中立調降至減碼，目標價由115元下修至47.5元。

美系外資下修OEM廠商宏碁、華碩和聯想的 PC 出貨量預測，將 2025年和2026年OEM的筆記型電腦(NB)出貨量預測下修 3~4%；美系外資認為，聯想在商用PC領域曝光度更高，因此筆記型電腦的出貨量降幅略小，聯想的防禦性將比宏碁和華碩略高。

美系外資將 2025 年桌上型電腦 OEM 的出貨量預估下修 2~6%，2026 年的出貨量預估則下修 3~4%；美系外資表示，考量華碩在遊戲 PC 領域的曝光度和新推出的 RTX-5000 系列，對華碩 2025 年的預測下調幅度略低於其他兩家。

台股24日開高走低， 盤中下跌逾百點，遭美系外資調降評等及目標價的四家公司中，華碩以534元開低，下跌9元， 盤中一度翻紅至546元， 上漲3元；宏碁以31.6元開低走高， 股價由黑翻紅，一度拉升至32.4元， 盤中守在紅盤之上；仁寶及鴻準則都是下跌， 盤中跌幅逾2%。