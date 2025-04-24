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胡連開法拉利飆速、外掛車展加持 汽車族群狠甩大盤

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
雖然整車進口關稅及即將於5月3日生效的25%零組件關稅仍維持不變，但此豁免消息激勵汽車族群24日盤中表現強勁。股市示意圖。（AI生成）
雖然整車進口關稅及即將於5月3日生效的25%零組件關稅仍維持不變，但此豁免消息激勵汽車族群24日盤中表現強勁。股市示意圖。（AI生成）

白宮23日證實，川普總統正考慮對中國進口汽車零組件部分關稅予以豁免，此舉主要回應汽車業界高層密集遊說，旨在緩解供應鏈稅負壓力。雖然整車進口關稅及即將於5月3日生效的25%零組件關稅仍維持不變，但此豁免消息激勵汽車族群24日盤中表現強勁。

此外，台灣汽車相關個股在三大車展啟動熱潮下，也紛紛展現活力。宏旭-KY（2243）、虎山（7736）雙雙強勢封漲停胡連（6279）、耿鼎（1524）一度亮紅燈，和大（1536）、怡利電（2497）等也同步拉升，明顯跑贏大盤。

胡連近期成功打入法拉利供應鏈，預計最快5月開始出貨，加上中國車廠訂單持續穩定，市場看好其今年營收有望挑戰百億元大關。 而虎山作為全球最大汽車門把AM供應商，在車展中展示多項創新產品，展現智慧製造與永續發展實力，股價強勢鎖住漲停。

另，和大集團則因關稅戰帶動急單，連續三個月每月接獲約2億元大單，董事長沈國榮形容此為「久旱逢甘霖」，股價早盤量能爆發，最高觸及59.9元，雖遇整數關卡壓力，仍維持逾4%漲幅。

除此之外，財政部表示，考量國內產業生計，暫無意調降關稅，但正評估調降汽車貨物稅作為談判籌碼，未來政策動向仍受市場密切關注。

整體而言，關稅豁免與車展利多激勵下，汽車族群短線表現強勁，但後續仍需留意全球貿易政策與市場需求變化。

汽車零組件 漲停 胡連 車展 關稅

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