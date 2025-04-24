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權值股回檔 台股盤中翻黑回測19500點

中央社／ 台北24日電
台積電等權值股回檔，指數盤中翻黑回測19500點，呈現量縮整理格局。（聯合報系資料庫）
台積電等權值股回檔，指數盤中翻黑回測19500點，呈現量縮整理格局。（聯合報系資料庫）

台股今天開高走低，早盤上漲逾113點，突破19700點，由中小型股接棒，汽車零組件及資服族群強勢，但台積電權值股回檔，指數盤中翻黑回測19500點，呈現量縮整理格局。

至10時36分左右，加權指數達到19607.33點，下跌31.81點，跌幅0.16%，成交值新台幣1300.07億元；電子類股指數下挫0.19%，金融類股指數跌0.39%。

電子權值股台積電開高13元，遇月線878元壓回整理，盤中翻黑，最低達866元；鴻海盤中下探136元，跌幅超過2%。人工智慧（AI）指標股廣達震盪翻黑，盤中最低230元、跌逾2%。

台積電23日在美國加州舉辦2025年北美技術論壇，揭示下一代先進邏輯製程技術，帶動設備股走揚，弘塑鎖在漲停898元、站上月線，迅得漲逾3%，萬潤勁揚超過6%。

汽車連接器廠胡連傳出打入法拉利供應鏈，最快5月出貨，今天一度攻上漲停157元，帶動汽車零組件概念股走揚，耿鼎觸漲停35.3元，堤維西、和大漲逾3%。

IC通路商大聯大公開收購資訊服務類股華經已跨過最低收購門檻，今天華經攻上漲停74.3元，相關個股豪勉、陞泰同步亮燈漲停。

台積電 台股 權值股 漲停

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