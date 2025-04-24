京鼎娶富蘭登帶三大嫁妝 多頭掛紅燈歡迎

鴻海集團（2317）旗下半導體設備廠京鼎（3413）23日宣布，投入20億餘元收購富蘭登51%股權，具跨足航太領域等三大綜效，京鼎24日開盤不到10分鐘即攻上漲停268.5元鎖死，飛過5日線、月線，漲停買單還有近300張在排隊，但鴻海則是開平走低。

京鼎董事會決議以每股新台幣138元、總額20.05億餘元（約6,164萬美元），收購富蘭登51%股權，並取得董事會過半席次，取得實質控制權。收購案最快今年第2、3季完成交割，屆時富蘭登將納為子公司，並認列營收。

京鼎預期，此收購案具三大綜效，包括擴大半導體事業垂直整合版圖、拓展客戶群、跨足航太領域，有助於降低對單一客戶的依賴，同時切入航太等高附加價值產業，整合關鍵技術。

富蘭登成立於1994年，實收資本額新台幣2.85億元（約876萬美元），專注於半導體製程設備與航太設備的技術服務與維修。2024年全年營收約新台幣10億元（約3,074萬美元），主要客戶為國內外晶圓製造廠。

另，鴻海23日代子公司鴻元國際投資股份有限公司公告，以總額155億日圓（約新台幣35.89億元），取得夏普福山雷射（Sharp FukuyamaLaser CO., LTD.）所有股權。此舉將深化鴻海在半導體與零組件布局，夏普則淡出零組件業務，專注經營品牌事業。