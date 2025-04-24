台股開盤上漲113點 台積電開高13元

台股24日開盤指數上漲113.45點，開盤指數為19,752.59點。台積電（2330）開盤價886元，上漲13元。

群益投顧表示， 指數一舉收復短期均線化解回探前低壓力，負面情緒暫緩解，惟消息面多變仍須留意波動，短線指數空間唯量是問。以技術面短多熱門股為主，依短線技術面變化區間操作因應。

操作題材可留意：

1.低軌衛星加速發射，台廠營運持續受惠—SpaceX可回收、多搭載量大型火箭技術，讓低軌衛星每公斤發射成本持續大幅下降，可望加快業者發射腳步。亞馬遜旗下Kuiper預計今年起大量發射，而Telesat規劃2026年起開始發射，加上舊衛星每三至五年有汰換需求，對台廠營運挹注有延續性。

2.關稅迫光通鏈移轉，台廠可望間接受益—美中關稅戰持續延燒，雙方互課高額關稅，預期帶動全球光通訊產業鏈訂單移轉，媒體報導指全球光通訊模組龍頭大陸中際旭創已積極委外代工，點名由聯亞（3081）、聯鈞（3450）的間接客戶接獲而且出貨比重不小，激勵光通訊族群短多增溫表態。

周三（23日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,606.57點，上漲419.59點、漲幅1.07%；S&P500指數上漲1.67%；那斯達克指數上漲2.5%；費半指數上漲3.96%。台積電ADR漲4.23%。收在157.81美元，較台北交易溢價17.6%。

美國股市周三出現貿易戰升溫以來首見連二日漲勢，跡象顯示美國總統川普正重新思考他在貿易和聯準會（Fed）問題上強硬的立場，讓投資人鬆一口氣，暫緩「拋售美國」的交易。不過，彭博引述美國財長貝森特說川普並未提出單方面降低美國對華關稅後，美股又從高點回落。

英特爾大漲5.5%，傳出本周將宣布計畫裁員超過20%；超微大漲4.8%；輝達漲3.9%；特斯拉大漲5.3%。標普500指數成分股企業中已有110家公布財報，其中75%業績超出華爾街的預期。

黃金期貨回落，跌到每英兩3,300美元下方，周二曾觸及每英兩3,500美元上方的歷史新高。較長期美國公債殖利率脫離當日低點，10年期美債殖利率收報4.385%。

三大法人周三集中市場合計買超294.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超263.7億元，投信買超29.8億元，自營商（自行買賣）賣超5.1億元，自營商（避險）買超6.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,560口至5,922口，其中，外資淨空單增加614口至27,745口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,568口至8,893口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在21,000點，週賣權最大OI落在19,000點 ; 月買權最大OI落在20,300點，月賣權最大OI落在19,300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.67下降至0.65。VIX指數下降3.11至29.7。外資台指期買權淨金額0.61億元 ; 賣權淨金額1.28億元。整體選擇權籌碼面中性。