台股多頭情緒全面引爆 十檔千金股紅通通

美中關稅衝突放緩，台股昨（23）日在多頭情緒全面引爆下，開盤即躍升370點，並一路高歌猛進，終場大漲845點，攀登史上第二大漲點，收19,639點，成交金額擴大至2,755億元，連三增。

其中，電子權值股化身最強領航艦隊，率先點燃多頭烈焰。

台股昨日強勢噴出，主要受惠電子股領軍攻堅。隨市場多頭買盤蜂擁搶進電子股，帶動電子類股指數大漲56點，居史上第二大漲點紀錄，漲幅5.6%也居19大類股之冠，終場收1,029點。

盤面上，上市櫃42檔漲停的個股中，過半22檔是電子股，包括精測（6510）、聯亞、昇陽半導體等；電子權值股反彈強勁，台積電、鴻海、聯發科、日月光投控等同步大漲，近期較為抗跌的緯創、廣達等也延續短多上漲力道；十檔千金股更是全數上揚，力旺、祥碩兩檔更攻漲停作收。

三大法人昨日同步買超，且都由賣轉買，合計買超294.8億元。其中，外資買超263.7億元、投信買超29.8億元、自營商買超1.2億元。八大公股行庫則逢高獲利了結49億元，結束連五買、由買轉賣。

外資終結連七賣，昨日大舉買超台積電1.7萬張、150.6億元躍居榜首，激勵股價大漲57元、收873元，貢獻台股漲點達456點，成為帶動台股井噴的領頭羊；其他外資買超的焦點，還包括鴻海19.8億元、聯發科13.1億元、廣達9.3億元、台灣大5億元等。

綜合摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰、摩根資產管理環球市場策略師林雅慧、富邦投顧董事長陳奕光等表示，台股在5月7日半導體貿易調查徵詢意見結束前，電子業接單有望維持活絡，整體接單可望延續成長態勢，但川普關稅不確定性高，建議仍密切關注各國與美國協商的進展。

另外，市場避險情緒與資金推動讓黃金成為投資人關注的焦點。若以未來12個月為觀察期，預期黃金仍有機會再創新高，代表不確定性仍高。

但在短期內，由於技術面已出現超買現象，一旦市場出現利多消息，金價也可能回調，同時也代表股市將向上走揚，因此投資人可將金價當作另類市場行情的觀察指標。