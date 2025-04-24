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看好美中對峙緩解 美股道瓊漲419點、那指勁揚、台積ADR漲逾4%

台股短線看漲 上攻2萬點

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股昨（23）日強勢反彈，不僅扭轉大盤頹勢，更化解探底危機，整體行情有望延續上攻態勢。法人表示，觀察三大理由，短線指數具上漲空間，並有望重返2萬點關卡。

美中關稅戰正打得如火如荼，全球各知名市調機構紛紛下調經濟展望之際，卻傳來美中關稅戰可望降溫的利多，迅速激勵全球股市強揚表態。台股也在外資轉賣為買下，指數強勢大漲，扭轉近期跌跌不休的頹勢。

法人認為，台股短線仍有上漲空間的三個理由，分別為：首先，指數重新站回短期均線之上。台股22日收盤仍處於所有均線之下，市場信心低迷，然而，昨日大盤強勢上漲，成功站穩5日與10日均線，技術面出現止穩訊號，亦透露出行情可能展開新攻勢。

其次，KD指標轉升。原先K值跌破D值，形成技術面上的「死亡交叉」，市場情緒偏空。不過在昨日大漲帶動下，形成K、D兩者呈現同步上行趨勢，且開口擴大，顯示短線動能轉強，買盤積極回籠。

第三，量能逐步放大。儘管近期台股成交動能均不及3,000億元水準，不過量能卻已逐步放大、連三升，顯見市場偏多的氛圍逐漸濃厚。

法人表示，隨著短期技術指標轉強與市場氛圍回溫，短線台股仍具續揚空間，若後續量能持續增溫，行情有機會挑戰2萬點關卡，近期可留意強勢族群輪動機會，適時掌握操作契機。

台股 短線 關稅

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