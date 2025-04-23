股災散戶潰逃！3月證券劃撥存款月減1,446億元 這指標逆勢飆新高

美國「對等關稅」亂流來襲前，台股在3月最後一個交易日驚爆股災，台股「螞蟻雄兵」四散潰逃。中央銀行23日公布，3月證券劃撥存款餘額跌至3.2兆元，單月驟減1,446億元，為近一年半最低；中央銀行經研處副處長曹體仁表示，證券劃撥存款餘額銳減，主要反映3月台股「價跌量縮」情況。

央行提供資料顯示，因應3月底的股災，台股散戶集體落跑，導致3月股市成交金額占比驟減、跌至49.5%，為近九年的低點；相較於散戶，外資在台股的成交金額雖同步下滑，但減少幅度不像散戶這麼巨大，因此，外資成交金額占比一舉攀升至37.4%，創1998年8月有紀錄以來的歷史新高。

央行今天公布3月金融情況，與台股有關的三大數據全盤皆墨。首先，台股平均股價指數為22,194點，月減1,134點，且為六個月最低；其次，股市平均成交值3,040億元，月減586億元，為逾一年新低；第三，股市融資餘額4,256億元，月減145億元，為兩個月低點。

曹體仁表示，3月底股市修正，導致市場交易熱度下降，因此，股市數據方面，不論是成交值、成交張數或股價指數，價與量通通都往下走，並反映在證券劃撥存款帳戶餘額減少上。

至於外資匯入後，暫泊閒置資金的外國人新台幣存款，3月底餘額來到1,667億元，月減390億元，為兩個月低點。

曹體仁指出，外資在2月下旬曾賣出不少台股，但到3月才開始匯出資金，是3月外人新台幣存款餘額，較2月底明顯減少的主因。

回顧3月底，美國總統川普即將公布「對等關稅」政策，加上長達四天的清明連假在即，投資人避險情緒升溫，台股指數在3月31日收盤重挫906點，收在20,695.9點，上演令投資人驚慌失措的「黑色星期一」。