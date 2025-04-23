就市論勢／電子龍頭股 價值浮現
盤勢分析
美債作為全球最重要避險工具之一，近期卻無法有效扮演市場震盪時的穩定角色。尤其2025年美國需償還的國債高達9.2兆美元，6月就有超過6兆元到期，這讓市場不得不思考一個嚴肅問題「到底誰來埋單」。
理論上美國可發行新債來「以新還舊」，但若市場對未來利率走勢缺乏信心，新債未必能順利銷售。據統計，2008年金融海嘯前，外國機構持有美債比例達42%，但2023年已降至30%，2025年傳已降至僅22%。一旦新債難以被市場吸收，聯準會可能需出手埋單，也就是啟動購債計畫，將對美元的長期信用造成負面影響。
回到台股，過去一周台股交易氣氛相當清淡。昨（23）日美國財長釋出貿易戰將緩和的訊息，帶動指數開高走高大漲845點，但交易量僅約2,755億元。主力資金仍在觀望5月7日將公布的半導體關稅相關細節，在此之前大盤維持在18,800至20,153點區間震盪機率高。
投資建議
台股在這波修正過後，電子龍頭股價值開始浮現，以2025年預估獲利來評估，台積電（2330）目前本益比已下探至約15.5倍，聯發科18.9倍，廣達約13倍，鴻海甚至跌破十倍大關，代表估值偏低，對長線買盤也具吸引力。
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