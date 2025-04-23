快訊

看好美中對峙緩解 美股道瓊漲419點、那指勁揚、台積ADR漲逾4%

就市論勢／電子龍頭股 價值浮現

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

美債作為全球最重要避險工具之一，近期卻無法有效扮演市場震盪時的穩定角色。尤其2025年美國需償還的國債高達9.2兆美元，6月就有超過6兆元到期，這讓市場不得不思考一個嚴肅問題「到底誰來埋單」。

理論上美國可發行新債來「以新還舊」，但若市場對未來利率走勢缺乏信心，新債未必能順利銷售。據統計，2008年金融海嘯前，外國機構持有美債比例達42%，但2023年已降至30%，2025年傳已降至僅22%。一旦新債難以被市場吸收，聯準會可能需出手埋單，也就是啟動購債計畫，將對美元的長期信用造成負面影響。

回到台股，過去一周台股交易氣氛相當清淡。昨（23）日美國財長釋出貿易戰將緩和的訊息，帶動指數開高走高大漲845點，但交易量僅約2,755億元。主力資金仍在觀望5月7日將公布的半導體關稅相關細節，在此之前大盤維持在18,800至20,153點區間震盪機率高。

投資建議

台股在這波修正過後，電子龍頭股價值開始浮現，以2025年預估獲利來評估，台積電（2330）目前本益比已下探至約15.5倍，聯發科18.9倍，廣達約13倍，鴻海甚至跌破十倍大關，代表估值偏低，對長線買盤也具吸引力。

台股 美國

延伸閱讀

台股今強彈845.71點 分析師示警：仍須面臨晶片關稅測試

5月台股期指漲751點

00922市值型ETF強勢吸金！川普態度軟化 台股重返19600點

00905填息成功！台股大漲845點加持…季配市值型ETF逆勢強彈近4％

相關新聞

台股多頭情緒全面引爆 十檔千金股紅通通

美中關稅衝突放緩，台股昨（23）日在多頭情緒全面引爆下，開盤即躍升370點，並一路高歌猛進，終場大漲845點，攀登史上第...

台股短線看漲 上攻2萬點

台股昨（23）日強勢反彈，不僅扭轉大盤頹勢，更化解探底危機，整體行情有望延續上攻態勢。法人表示，觀察三大理由，短線指數具...

上月證券劃撥餘額驟減

美國「對等關稅」亂流來襲前，台股在3月最後一個交易日驚爆股災，台股「螞蟻雄兵」四散潰逃。中央銀行昨（23）日公布，3月證...

就市論勢／電子龍頭股 價值浮現

美債作為全球最重要避險工具之一，近期卻無法有效扮演市場震盪時的穩定角色。尤其2025年美國需償還的國債高達9.2兆美元，6月就有超過6兆元到期，這讓市場不得不思考一個嚴肅問題「到底誰來埋單」。

益航因有重大訊息待公布 24日暫停交易

益航（2601）23日向證交所通報，因有重大訊息待公布，經證交所同意24日暫停交易。

台股今強彈845.71點 分析師示警：仍須面臨晶片關稅測試

美國釋出與中國貿易戰緩和訊息，帶動美股強彈，台股今天收盤勁揚845.71點，為歷史第2大漲點。分析師指出，待美中政府正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。