快訊

看護來台作證剴剴遭凌虐 他列9大酷刑 網友看到哭

周六上凱道 盧秀燕表態後「調不到遊覽車」

聽新聞
0:00 / 0:00

里昂砍散熱模組廠目標價

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

里昂證券在新釋出的「散熱模組產業」報告指出，包括關稅戰不確定性影響、輝達GB300設計微調、H20出口管制、GB200的ODM供應瓶頸等，使散熱模組廠獲利表現受影響，並集體下修奇鋐（3017）、雙鴻嘉澤、高力等四檔目標價。

台廠散熱供應鏈正處於技術擴展與外部挑戰交織的轉折點。里昂分析，GB300將於2025年下半年推出，但Cordelia板因設計、良率問題延遲兩個月，導致Bianca板生命周期延長，並壓抑插座與快速接頭（QD）需求，對嘉澤、雙鴻等供應商構成壓力。此外，美國針對輝達H20與超微MI308的新出口授權要求，恐抑制中國資料中心對高階GPU的採購，增加供應鏈不確定性。

台廠中，里昂同步下修奇鋐目標價由745元至490元，降幅34.2%；雙鴻由780元下調至500元，降幅35.9%；嘉澤由2,080元下調至1,630元，降幅21.6%；高力由370元下調至250元，降幅32.4%，評等均維持「優於大盤」。

嘉澤 雙鴻

延伸閱讀

英特爾前CEO：Nvidia保持領先 因為黃仁勳做對「這兩件事」

路透：華為最快下個月大量出貨910C晶片

台股慘綠 大摩點名這3檔股票：需要新的催化劑

有望取代H20晶片！輝達晶片銷陸禁令 陸媒：傳華為昇騰920下半年發布

相關新聞

台股多頭情緒全面引爆 十檔千金股紅通通

美中關稅衝突放緩，台股昨（23）日在多頭情緒全面引爆下，開盤即躍升370點，並一路高歌猛進，終場大漲845點，攀登史上第...

台股短線看漲 上攻2萬點

台股昨（23）日強勢反彈，不僅扭轉大盤頹勢，更化解探底危機，整體行情有望延續上攻態勢。法人表示，觀察三大理由，短線指數具...

上月證券劃撥餘額驟減

美國「對等關稅」亂流來襲前，台股在3月最後一個交易日驚爆股災，台股「螞蟻雄兵」四散潰逃。中央銀行昨（23）日公布，3月證...

里昂砍散熱模組廠目標價

里昂證券在新釋出的「散熱模組產業」報告指出，包括關稅戰不確定性影響、輝達GB300設計微調、H20出口管制、GB200的...

台積概念股 點火轉強

台股昨（23）日隨美股同步反彈，收復5、10日線關卡，中砂（1560）、志聖、萬潤等台積電概念股，隨技術論壇即將登場，股...

迎戰川普關稅風暴 金管會：台股限空令將不設期限

迎戰川普關稅風暴，金管會7日起緊急祭出限空令，至今已實施兩周，金管會昨（19）日宣布，考量美國關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。