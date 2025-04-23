加速創新企業發展 櫃買、資誠再攜手

櫃買中心4月22日與資誠聯合會計師事務所合作舉辦「資誠創業成長加速器第六屆Demo Day」，就創櫃板Plus新制相關內容、申請實務及中小企業籌資實務進行說明交流，期許更多具發展潛力的企業申請加入創櫃板，可於公開發行前即取得股票代號並增加創投法人注資機會。

創櫃板Plus新制包括新增證券承銷商、聯合會計師事務所及會計師公會、創投公會暨私募股權公會及所屬會員為推薦單位；獲得國發基金投資或經濟部SBIR、SIIR等創新研發補助及科學園區內成立的科學事業得無須取得推薦直接申請輔導；簡化營業計劃書內容；延長創新創意意見書效期；公司可自行選擇會計師內控輔導時間以及是否辦理登板前現金增資等多項友善措施，未來並強化櫃買家族暨上市櫃公司CVC業務及投資媒合。

資誠創業成長加速器自2018年成立以來，由PwC Taiwan跨部門顧問團隊透過提供全方位的資源、專業指導、鏈結投資人和業界網絡，攜手各界夥伴們，持續促進新創生態圈更多交流與合作的機會，激發更多創業者的潛能，並幫助新創在市場上脫穎而出，進而取得更大的成功，共創產業更繁榮的明天。

櫃買中心透過本次研討會與來自牙醫到府服務、衛星通訊晶片開發、AI技術應用、新藥開發技術平台、資安監控系統開發、智能診斷系統、廢輪胎再回收利用、陶瓷骨填補材、光纖陀螺儀開發、紡織品再循環利用等等領域企業負責人或高階管理人員近距離雙向溝通，期許未來有更多具發展潛力的企業申請加入創櫃板。

櫃買中心對中小微企業的扶植不遺餘力，已成功協助超過2,500家公司進入資本市場，並獲得世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所，今年度更以專為扶植中小微創新企業而升級的創櫃板plus，提供更多元豐富的免費輔導及媒合活動，協助提升中小微創新企業之能見度，加速茁壯成長，進而促進經濟發展。更多申請加入創櫃板資訊，歡迎參考櫃買中心官網創櫃專區（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm）。