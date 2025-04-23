快訊

疑公益侵占逾3千萬 林岱樺胞弟續押、親信住持再押2個月

日職／5局失3分→5.2局失7分 古林睿煬初登板挨轟無緣勝投

整棟建築狂晃！土耳其規模6.2強震撼動伊斯坦堡 民眾急逃驚魂未定

加速創新企業發展 櫃買、資誠再攜手

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心4月22日與資誠聯合會計師事務所合作舉辦「資誠創業成長加速器第六屆Demo Day」，就創櫃板Plus新制相關內容、申請實務及中小企業籌資實務進行說明交流，期許更多具發展潛力的企業申請加入創櫃板，可於公開發行前即取得股票代號並增加創投法人注資機會。

創櫃板Plus新制包括新增證券承銷商、聯合會計師事務所及會計師公會、創投公會暨私募股權公會及所屬會員為推薦單位；獲得國發基金投資或經濟部SBIR、SIIR等創新研發補助及科學園區內成立的科學事業得無須取得推薦直接申請輔導；簡化營業計劃書內容；延長創新創意意見書效期；公司可自行選擇會計師內控輔導時間以及是否辦理登板前現金增資等多項友善措施，未來並強化櫃買家族暨上市櫃公司CVC業務及投資媒合。

資誠創業成長加速器自2018年成立以來，由PwC Taiwan跨部門顧問團隊透過提供全方位的資源、專業指導、鏈結投資人和業界網絡，攜手各界夥伴們，持續促進新創生態圈更多交流與合作的機會，激發更多創業者的潛能，並幫助新創在市場上脫穎而出，進而取得更大的成功，共創產業更繁榮的明天。

櫃買中心透過本次研討會與來自牙醫到府服務、衛星通訊晶片開發、AI技術應用、新藥開發技術平台、資安監控系統開發、智能診斷系統、廢輪胎再回收利用、陶瓷骨填補材、光纖陀螺儀開發、紡織品再循環利用等等領域企業負責人或高階管理人員近距離雙向溝通，期許未來有更多具發展潛力的企業申請加入創櫃板。

櫃買中心對中小微企業的扶植不遺餘力，已成功協助超過2,500家公司進入資本市場，並獲得世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所，今年度更以專為扶植中小微創新企業而升級的創櫃板plus，提供更多元豐富的免費輔導及媒合活動，協助提升中小微創新企業之能見度，加速茁壯成長，進而促進經濟發展。更多申請加入創櫃板資訊，歡迎參考櫃買中心官網創櫃專區（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm）。

創櫃板 櫃買中心 資誠

延伸閱讀

櫃買開辦IFRS工作坊

資誠攜櫃買 挺AI新創企業

櫃買攜彭博 推指數商品

陸配小微遭強制出境直飛廣州 移民署：堅毅執法沒妥協空間

相關新聞

台股散戶風向球 3月證券劃撥存款餘額創下17個月新低

台股3月跌破盤整區後指數拉回失守2萬1千點大關，股市資金有感瘦身，中央銀行統計3月證券劃撥存款月底餘額為3兆2099億元，創17個月以來新低...

川普關稅放軟 台股可以進場了嗎？分析師這樣看

美國財政部長貝森特表示，美中對峙的降級，不久的將來就將出現；美國總統川普則是表示，不預期雙方的談判會是「硬碰硬」，美國對...

台股單日大漲4.5%…市場今年表現如何？法人3情境模擬

受到美股大漲激勵，台股23日也強彈845點，大漲4.5%，大盤指數收在19639點，保德信指出，近期市場受到聯準會、川普...

三大法人買超295億元 台積電漲幅飆第四大

台股23日受惠台積電（2330）猛漲6.99%激勵，集中市場多頭大反撲，指數飆升845.71點、收當日最高點19,639...

台積電收873元、上漲57元 市值激增1.47兆元至22.63兆元

台股23日收在19,639.14點，上漲845.71點，台積電（2330）是領頭上漲的主力，終場收在873元，上漲57元...

京鼎停牌 傳與大股東有關

鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎今（23）日將停牌，適逢美國川普政府關稅大戰與地緣政治緊繃，市場猜測與大股東鴻海集團投資架構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。