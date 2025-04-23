台股單日大漲4.5%…市場今年表現如何？法人3情境模擬

受到美股大漲激勵，台股23日也強彈845點，大漲4.5%，大盤指數收在19639點，保德信指出，近期市場受到聯準會、川普政策等因素影響，震盪幅度加劇，一日漲跌無法完全定義盤勢未來的表現，但可從三大情境模擬台股今年表現。

保德信市值動能50 ETF經理人張芷菱表示，關稅細節落地、聯準會釋放資金流動性，是決定美股與台股的重要關鍵，目前可將台股分為三大情境判斷：第一，樂觀版本是關稅喊停，台股將有望重返多頭軌道，依照年初時的預期方向前進，推升指數再創高峰。

第二，依目前情境推估，川普的對等關稅會讓步，但仍無法忽視10%關稅所帶來成本上升壓力，導致企業獲利下修10%，然此情況代表這波指數1萬7306低點已過，預期今年將維持兩萬點大關上下震盪兩千點的區間走勢。第三，若關稅實施細節較市場預期更嚴苛，則可能將經濟推往衰退情境。

張芷菱表示，現階段盤勢仍無法脫離市場訊息起伏的局面，不論台股或美股仍在等待一個明確的政策或答案，若一直維持目前的僵局，或是遲遲等不到關稅落地的結果，則可能一直壓抑盤勢表現，台股最終走勢，需視關稅答案或是聯準會降息，才能真正見到止穩契機。

值得注意的是，保德信指出，從近期這波反彈可觀察到，市值型ETF因為有篩選因子加持，反彈時更能展現較佳彈勢，據統計7檔市值型ETF自4月9日低檔反彈以來，有4檔表現超越加權指數同期的12.94%，依序為保德信市值動能50的15.67%、富邦旗艦50的14.9%、FT台灣Smart的13.98%，以及國泰台灣領袖50的13.25%。

針對台股後市的布局建議，張芷菱認為，由於大型股仍具財務體質及議價能力較強的優勢，當市場反轉向上時往往能優先反映，因此若遇到指數出現明顯修正過後，反而應該逢回布局大型股。