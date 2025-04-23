台股散戶風向球 3月證券劃撥存款餘額創下17個月新低

台股3月跌破盤整區後指數拉回失守2萬1千點大關，股市資金有感瘦身，中央銀行統計3月證券劃撥存款月底餘額為3兆2099億元，創17個月以來新低，較2月大減1446億元，減少金額為今年以來最大規模。3月股市交易占比的部分，外資交易占比上升至37.4％，則是創下有統計以來最高。

證券劃撥存款帳戶餘額有散戶風向球之稱，餘額減少代表散戶對股市保持觀望，央行統計3月底餘額3兆2099億元，為2023年11月（17個月）以來新低，且較上月大減1446億元，散戶對台股轉為觀望。

央行經研處副處長曹體仁表示，證券劃撥存款餘額大減大致與股市向下修正、價跌量縮的現象有關，融資、成交值減少，加權股價指數拉回，因此餘額較上月減少。

是否可以解讀為散戶退場？曹體仁表示，3月股市下修，市場交易熱度降溫，價量均往下走，因此證券劃撥存款也減少。

觀察各類投資人交易占比變動，本土法人交易占比從2月12.1％上升為13.3％，外資法人交易占比從3月36.1％上升至37.4％，創下有紀錄以來新高，本國自然人包括散戶、中實戶、大戶的交易占比從2月51.8％，降至3月的49.3％，則是創下2016年6月以來新低。

曹體仁分析占比變化原因，本國自然人的成交金額降得多，外資成交金額降得不多，所以是本國自然人交易的金額減少，以致於外資交易比重相對應地提升，並非是因為外資交易金額增加的緣故。