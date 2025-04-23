外資買超263.7億元 這檔ETF最多…台積電也獲買超

台股23日收19,639.14點，大漲845.71點，為歷史第二大收盤漲點，三大法人同步買超，外資買超263.7億元，統計外資買賣超個股發現，外資買超最多的是復華富時不動產（00712），其次是買超台積電（2330）17,523張， 終止連五賣，鴻海（2317）也獲外資買超。

台股23日開高走高，以19,163.61點開出，台積電是領頭上漲的主力，終場收在873元，上漲57元，漲幅6.99%，單日市值激增1兆4,781億元，回升到22兆6,392億元，貢獻大盤指數約495點。

台股多頭大反撲，指數飆升845.71點，收在當日最高點19,639.14點，站上5日線，三大法人買超295.15億元，包括外資買超263.7億元，投信買超30.16億元，自營商（合計）買超1.28億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.19億元、自營商（避險）買超6.47億元。

台股大漲，權值股領軍上攻，台積電帶頭，鴻海、聯發科（2454）、廣達（2382）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、聯鈞（3450）、台達電（2308）、華碩（2357）等全面收高逾5%；30檔個股衝上漲停收盤，資通（2471）、事欣科（4916）、華經（2468）、昇陽半導體（8028）等成交量都超過萬張。