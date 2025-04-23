川普關稅放軟 台股可以進場了嗎？分析師這樣看

美國財政部長貝森特表示，美中對峙的降級，不久的將來就將出現；美國總統川普則是表示，不預期雙方的談判會是「硬碰硬」，美國對中國的最終關稅將「遠不到」現在設定的145%；兩人的說法讓美股應聲大漲，台股也強彈，到底台股現在可以進場了嗎？分析師直言，川普態度放軟，目前的關鍵在習近平的態度，且以三情境來分析台股能不能買？可以買什麼？

美國財政部長貝森特周二在一場閉門投資者峰會上表示，與中國的關稅戰打下去雙方都無法承受，全球最大的兩個經濟體必須找到緩和緊張局勢之道；美國總統川普則是表示，美國與北京方面相處得「很好」，不預期雙方的談判會是「硬碰硬」。

川普預測，美國對中國的最終關稅將「遠不到」現在設定的145%；川普說，「我們會非常友好」，「他們會非常友好，讓我們看看會發生什麼。但最終他們必須達成協議，因為不這樣做的話，他們就沒有辦法在美國做生意」。

川普對大陸的態度放軟，釋出145%關稅太高的言論，美中關稅對峙出現降溫契機，美股、台股都強彈？到底川普的關稅風暴可不可以解除？台股可以進場了嗎？分析師以三個情境來分析進場時點及買進標的。

證券分析師張陳浩直言，川普對中國大陸的態度放軟，現在的關鍵要看習近平的態度，他強調，中國經濟最壞的情況已過，今年的1月、2月是最低谷的時間，在1月見底後，陸股出現反彈，尤其是科技股大反彈，重要的轉捩點是年初DeepSeek問世時，宣告大陸不靠別人也能自己做出AI，這也是讓習近平有底氣跟川普對嗆的重要關鍵。

張陳浩表示，可以用三個情境來分析，最好的狀況是習近平在短期內給予善意的回應，對全球股市來說將是正面的，也代表這個時點可以買進台股，看好台積電（2330）、聯發科（2454）、伺服器股的緯創（3231）、廣達（2382）、緯穎（6669），營收成長的PCB股包括金像電（2368）、台光電（2383），還有跌深的散熱股，包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等都值得留意。

不過，最壞的狀況則是習近平不接受川普只有口頭上的宣示，而沒有實質上的作為，要先看到川普主動降低稅率再說，張陳浩認為，若是出現最壞的情境，股市震盪整理的時間將加劇，這時候保留較多現金為宜，不適合進場。

另外則是中間的情況，就是習近平不出聲，但對川普的態度釋出樂見其成，持續保持溝通的管道，派出代表談判，張陳浩認為，若是出現中間的情境，股市可望緩步向上，也是可以進場買股。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，4月初美國宣布對等關稅後，恐慌情緒瀰漫全球股市，有台股恐慌指數之稱的台指選擇權波動指數一度直衝來到40以上，加權指數也寫下史上最大跌點紀錄，不過觀察過往加權指數與台股恐慌指數的走勢可以發現，儘管後者竄升突破30時，台股多明顯回檔，但也代表相對低點多將浮現。

陳沅易強調，後市來看，隨著國安基金進場、與美方協商持續進行，加上台灣企業在生產鏈的調度與布局上也保持彈性，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，對台股中長期表現仍正向看待。