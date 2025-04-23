三大法人買超295億元 台積電漲幅飆第四大

台股23日受惠台積電（2330）猛漲6.99%激勵，集中市場多頭大反撲，指數飆升845.71點、收當日最高點19,639.14點，站回5日線上，成交值續增至2696.19億元。三大法人轉買超295.15億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）止步連7賣、回補263.7億元，投信轉買超30.16億元，自營商（合計）終結連17賣、轉買超1.28億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.19億元、自營商（避險）買超6.47億元。

盤面上，上市個股有30檔以漲停作收，資通（2471）、事欣科（4916）、華經（2468）、昇陽半導體（8028）等成交量皆在萬張以上。

權值大軍士氣如虹，台積電一路開高走高，臨收拉尾猛漲6.99%、漲幅改寫歷史第四大，報873元，收復5日、10日線，貢獻大盤逾400點漲點，鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、聯鈞（3450）、台達電（2308）、華碩（2357）等電子要角全面收高逾5%。但南亞科（2408）漲多回落1.91%，惟成交量仍達22萬餘張，穩居人氣王寶座。

此外，中鼎（9933）在美踩雷連吞4根跌停後，祭出私募、現金股利調整兩大案自救，股價收漲停28.2元，成交量噴出9萬餘張，位列台股成交量第二。

法人指出，儘管22日川普對關稅政策態度趨於放軟，並表示無意撤換聯準會主席鮑威爾，恐慌指數隨之回落，有利台股短線反彈，但由於關稅政策不確定性仍存，台股預期維持大區間震盪格局；短期內在川普言論轉向下，反彈目標先看2萬點，操作上建議以流動性佳的中大型權值股為主，同時保留一定現金比例以維持彈性。