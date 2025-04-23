快訊

警車停路肩執行測速照相 70歲婦人騎車撞上送醫不治

廖峻中風躺7天轉出ICU 兒報佳音：目前沒有生命危險

三大法人買超295億元 台積電漲幅飆第四大

聽新聞
0:00 / 0:00

三大法人買超295億元 台積電漲幅飆第四大

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

台股23日受惠台積電（2330）猛漲6.99%激勵，集中市場多頭大反撲，指數飆升845.71點、收當日最高點19,639.14點，站回5日線上，成交值續增至2696.19億元。三大法人轉買超295.15億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）止步連7賣、回補263.7億元，投信轉買超30.16億元，自營商（合計）終結連17賣、轉買超1.28億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.19億元、自營商（避險）買超6.47億元。

盤面上，上市個股有30檔以漲停作收，資通（2471）、事欣科（4916）、華經（2468）、昇陽半導體（8028）等成交量皆在萬張以上。

權值大軍士氣如虹，台積電一路開高走高，臨收拉尾猛漲6.99%、漲幅改寫歷史第四大，報873元，收復5日、10日線，貢獻大盤逾400點漲點，鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、聯鈞（3450）、台達電（2308）、華碩（2357）等電子要角全面收高逾5%。但南亞科（2408）漲多回落1.91%，惟成交量仍達22萬餘張，穩居人氣王寶座。

此外，中鼎（9933）在美踩雷連吞4根跌停後，祭出私募、現金股利調整兩大案自救，股價收漲停28.2元，成交量噴出9萬餘張，位列台股成交量第二。

法人指出，儘管22日川普對關稅政策態度趨於放軟，並表示無意撤換聯準會主席鮑威爾，恐慌指數隨之回落，有利台股短線反彈，但由於關稅政策不確定性仍存，台股預期維持大區間震盪格局；短期內在川普言論轉向下，反彈目標先看2萬點，操作上建議以流動性佳的中大型權值股為主，同時保留一定現金比例以維持彈性。

台積電 台股成交量 自營商

延伸閱讀

台積電收873元、上漲57元 市值激增1.47兆元至22.63兆元

台股掃陰霾 大盤19639點收最高 一原因強漲845點

台股收盤上漲845點 台積電領頭強彈近7%收873元

奇美與台積電換水權...全國首創以水換水 台南仁德再生水廠今啟用

相關新聞

川普關稅放軟 台股可以進場了嗎？分析師這樣看

美國財政部長貝森特表示，美中對峙的降級，不久的將來就將出現；美國總統川普則是表示，不預期雙方的談判會是「硬碰硬」，美國對...

三大法人買超295億元 台積電漲幅飆第四大

台股23日受惠台積電（2330）猛漲6.99%激勵，集中市場多頭大反撲，指數飆升845.71點、收當日最高點19,639...

台積電收873元、上漲57元 市值激增1.47兆元至22.63兆元

台股23日收在19,639.14點，上漲845.71點，台積電（2330）是領頭上漲的主力，終場收在873元，上漲57元...

京鼎停牌 傳與大股東有關

鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎今（23）日將停牌，適逢美國川普政府關稅大戰與地緣政治緊繃，市場猜測與大股東鴻海集團投資架構...

台股掃陰霾 大盤19639點收最高 一原因強漲845點

美股折返跑，周一殺近千點，周二大漲逾千點，台股昨天跟著錯殺，今天則藉力美股反彈，跳空開高走高，飆漲845點，加權股價指數...

台股收盤上漲845點 台積電領頭強彈近7%收873元

台股23日收盤上漲845.71點，終場以19,639.14點作收，成交量2,690.98億元；台積電（2330）收盤價8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。