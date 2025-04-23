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三大法人買超295億元 台積電漲幅飆第四大

機長、水手全上工 航運類指強彈2.6%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股23日由台積電（2330）領軍強彈845.71點，一舉站回5日線，航運族群海陸空齊發跟上，長榮航（2618）漲5.31%，觸及月線及40元關卡，裕民（2606）、慧洋-KY（2637）等貨櫃航運也揚帆疾駛，華航（2610）、陽明海運（2609）、長榮（2603）亦有2.5%以上的漲幅，拉抬航運類指強彈2.6%，扮演傳產主攻手之一。

長榮航宣布10月3日起直飛美國達拉斯，未來每周將達90班直飛北美九大航點，擴大迎接美中貿易戰衍生的客貨運紅利。業內指出，台灣航空業具優越的「中轉」地理位子，加上東南亞的航空業者供應量不足，國內的華航、長榮航飛北美的旅客當中，透過台灣中轉到北美的轉機客已達美國航班六成以上。

此外，美中關係緊張，大陸的航班布局速度放緩，亦為華航、長榮航、星宇等搶灘北美市場最佳時機。

海運方面，川普關稅政策持續混沌不明，中菲行表示，全球海空運第一階段的移轉啟動，大陸與亞洲之間的各大區間航線非常熱絡、艙位搶手，形成淡季不淡現象，此外，中國大陸開始開拓美國以外的第二市場，使得歐洲市場最近轉旺，短線可望彌補貨量驟減的壓力。

不過，由於川普對中國發動超高關稅，中國也強硬回擊，衝擊中國貨物運往美國的數量大減。本土法人報告預期，川普關稅政策下，全球物流進入窒息狀態，貨櫃三雄今年獲利腰斬的可能性大，也有法人預期，三雄明年恐轉虧。若獲利腰斬則恐失去高現金殖利率的保護，國內貨櫃海運業「資金避風港」的地位，將受到挑戰。

美國 長榮航

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