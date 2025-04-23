台積電收873元、上漲57元 市值激增1.47兆元至22.63兆元

台股23日收在19,639.14點，上漲845.71點，台積電（2330）是領頭上漲的主力，終場收在873元，上漲57元， 漲幅6.99%，單日市值激增1兆4,781億元，回升到22兆6,392億元，貢獻大盤指數約495點。

美股四大指數周四同步大漲，台積電ADR上漲2.39%，收151.4美元，技術論壇登場前，23日股價強彈， 早盤以853元開高後一度回至848元，但隨著買盤升溫推升股價收在當日最高的873元，收復5日線，貢獻大盤上漲指數超過一半，為領軍台股強彈的主力。

台積電第1季合併營收8,392.5億元，年增41.6%，季減3.4%；稅後純益3,615.6億元，年增60.3%，季減3.5%，創歷年同期新高；每股盈餘13.94元；換算首季每天開門就賺進40.17億元。

若以美元計算，第1季營收為255.3億，年增35.3%，季減5.1%；第1季毛利率58.8%，營業利益率48.5%，稅後純益率43.1%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第2季展望，預估今年第2季美元營收介於284~292億美元，平均值季增近約13%；若以新台幣32.5元兌1美元匯率假設，預估毛利率57~59%，營益率47~49%。

台積電今年全球技術論壇將陸續登場，北美技術論壇將在美國時間4月23日先發，台灣場次預定5月15日舉辦；依據台積電官網預告，今年技術論壇議程上午部分包含開幕致辭、市場展望、技術領導力、卓越製造、先進技術設計解決方案，下午議程則為先進邏輯技術、3DFabric技術、車用和eNVM技術、物聯網和超低功耗技術、射頻和類比技術。