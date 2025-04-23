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台股掃陰霾 大盤19639點收最高 一原因強漲845點

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股23日大漲4.5％，長紅K收復5日線。圖／本報資料照片
台股23日大漲4.5％，長紅K收復5日線。圖／本報資料照片

美股折返跑，周一殺近千點，周二大漲逾千點，台股昨天跟著錯殺，今天則藉力美股反彈，跳空開高走高，飆漲845點，加權股價指數以1萬9639收盤，且收在最高點，漲幅達4.5％，成交量2690億元。大盤指數以長紅K之姿，收復5日線。

重要指標台積電、鴻海、聯發科、廣達等均開高走高，台積電以873元收盤，大漲57元，漲幅6.99％；鴻海以139元收盤，大漲7元，漲幅5.3％；聯發科以1370元收盤，大漲70元，漲幅5.38％；廣達以235元收盤，大漲11.5元，漲幅5.15％。

台股強力拉抬，主要是因為昨天賭錯方向，國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，美股周一因為川普強力指責Fed主席鮑爾，導致美股拉回，周二的日韓股市收平，台股則因為有晶片關稅隱憂，表現比日韓股市疲弱也算合理，但大盤下半場卻出現急殺，收跌逾300點；接著開盤的美股卻出現強漲行情，四大指數皆大漲，漲幅在2％以上。

蔡明翰說，台股周三漲大漲，表現超乎預期，顯示大盤目前表現非常不穩定，跌時跌過頭，漲時又漲過頭，波動幅度相當大，且台股相較於日韓，5月9日還有晶片關稅這一道難關要過，只要晶片關稅沒有解決，指數就有壓力，進場容易出現短套情形，雖然4月9日對等關稅啟動當天，最差的情況已經過去，但5月9日有出現第二次衝擊的可能性。

蔡明翰建議，在晶片關稅尚未確定前，台股投資人買黑不買紅，跌重是買點，但大漲最好不要追高。

台股 美股 關稅

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