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台股收盤上漲845點 台積電領頭強彈近7%收873元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。圖／本報資料照片
台股。圖／本報資料照片

台股23日收盤上漲845.71點，終場以19,639.14點作收，成交量2,690.98億元；台積電（2330）收盤價873元，上漲57元，漲跌幅6.99%。台股今日盤中大漲830點創史上第三紀錄，收盤漲8點則排名史上第二。

台股受到周二美股大漲激勵，台積電ADR帶動台積電開盤大漲後，多頭趁勢強拉各類股；今日成交金額大且走高為：鴻海（2317）、聯發科（2454）、波若威（3163）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）、聯鈞（3450）、緯創（3231）、奇鋐（3017）及欣興（3037）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、智原（3035）、華星光（4979）、光洋科（1785）、期元大S&P黃金正2（00708L）、智易（3596）及金益鼎（8390）。

第一金投顧表示，近期⾦融市場劇烈震盪，市場避險情緒升溫，資⾦撤出美元資產。因關稅不確定性持續，政經局勢動盪，市場觀望情緒濃厚，市場仍⾯臨美國關稅政策、聯準會政策等不確定性，短期關注美超級財報周、上市櫃首季獲利公布，⼤盤延續震盪格局，目前選股上以權值股、各產業龍頭、高殖利率、低基期高成⻑性為方向，權值股包含台積電、鴻海、聯發科、廣達等，其他電子可關注AI相關、光通訊、BBU、軟體及顯卡等，非電族群留意綠能、軍工、航空、⾦融等。留意布局時點，建議區間操作，分批低接不追高，操作上嚴控資⾦持股水位、慎防修正風險。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，觀察過往加權指數與台股恐慌指數的走勢可以發現，儘管後者竄升突破30時，台股多明顯回檔，但也代表相對低點多將浮現。後市來看，隨著國安基金進場與美方協商持續進行，加上台灣企業在生產鏈的調度與布也保持彈性，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，因此對於台股中長期表現仍正向看待。

台積電 台股

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