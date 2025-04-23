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搭上美國製造順風車 法人評這檔生技股目標價高掛逾千元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

保瑞（6472）併購USL後，今年將大幅擴充北美CDMO業務，搭上美國製造政策順風車，加上品牌學名藥占比增加，及下半年新品陸續上市，持續成長並優化獲利，法人維持「增加持股」投資評等，目標價仍高掛1,000元以上。

大型本國投顧分析，保瑞去年已完成併購美國USL、Camden，並透過與泰福策略聯盟切入美國生物製劑CDMO灘頭堡，完整具備各種劑型的生產製造能力，其中，USL Maple Grove廠已吸引全球前20大藥廠詢問合作，3月開始接單，未來產能可達50億劑。

至於Camden廠目前月產能2至3.5億，9月擴產後月產能增加20%至30%，毛利率約65%，預計2026年整體CDMO總產能可達150億，營收占比達43%，實現完整的美國製造。

法人表示，保瑞去年藥物銷售占比67%，毛利率較差的USL學名藥將經由快速調整拉升整體毛利率，相對高毛利率、生命周期長的特殊品牌學名藥品項，則從2023年的七項增加到去年的13項，潛在市場達2.3億美元的小兒品牌藥Vigafyde今年銷售強勁。

乾眼症藥gRestasis、多發性硬化症gMavenclad、GLP-1學名藥等將於今年下半年陸續貢獻營收，產品結構逐漸往高毛利、較長生命周期的品牌學名藥與中樞神經用藥移動，進一步優化獲利結構，提供新成長動能。

學名藥 毛利率 美國

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