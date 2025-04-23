太陽能族群火熱期待東南亞轉單潮 但要小心一件事

美國嚴打中國大陸「洗產地」，對東南亞太陽能祭出最高3,521%關稅，台廠可望迎來轉單。太陽能族群23日交投火熱，盤初一度有9檔個股觸及漲停，元晶（6443）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）等成交量也同步突破萬張。

美國最新公告，將對柬埔寨的太陽能產品稅率高達3,521%，理由是柬埔寨拒絕配合調查；越南境內未單獨指名的公司將面臨最高稅率為395.9%，泰國則是375.19%，馬來西亞適用稅率超過40%。如此鉅額的關稅，恐摧毀陸企東南亞製造銷美競爭力。

而據國際研究機構指出，美國去年從馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南進口約129億美元（約新台幣4,200億元）太陽能設備，占美國市場的77％。

由於台灣是僅次於中國大陸，全球第二大太陽能生產地，在關稅壓力相對較輕下，業界看好，上述129億美元太陽能銷美商機，可望轉由台廠承接。早盤元晶、茂迪、聯合再生、安集（6477）、國碩（2406）、碩禾（3691）、太極（4934）、鑫科（3663）、達能（3686）等太陽能族群皆一度亮燈漲停。

不過，茂迪、元晶等台灣太陽能指標廠也對政府喊話，必須嚴防東南亞洗產地模組傾銷來台，否則將影響台灣能源安全。

據悉，美國商務部持續嚴打洗產地問題，許多有陸資背景的東南亞太陽能模組工廠已出現倒閉潮，相關產品也急於在倒閉前銷往鄰近的台日韓等地。其中，台灣因距離近，且正在加快光電建置量進度，因此成為東南亞工廠產品出口首要市場。

元晶認為，若國內太陽能光電案場大量採用這些「洗產地」模組，不僅東南亞模組品質參差不齊，產品後續保固跟維護令人堪憂，嚴重的話，會造成國安危機。