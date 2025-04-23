葡萄王旗下小金雞葡眾配息96.67元 股價強漲收復月線

葡萄王（1707）旗下小金雞葡眾股東會通過每股配發現金股利96.67元，台股23日強彈，葡萄王股價開高走高，一度衝達137.5元，漲幅4.96%，一口氣收復5日線及月線，盤中漲幅逾4%。

葡萄王3月合併營收9.2億元，月增45.33%，年減3.93%，合計今年第1季合併營收22.5億元，年減4.06%；3月起入進入產業旺季，第2季業績看旺。

葡萄王表示，3月起入進入產業旺季，葡萄王母公司代工大客戶新劑型將在第2季出貨，子公司葡眾聘級升等旺季啟動，上海葡萄王持續拓展自有品牌銷售及通路，預計4月起陸續有代工客戶新單。

葡萄王指出，研發團隊目前已成功完成全國首創「瘦瘦菌」試量產，單位菌數可達一兆AFU/克，臨床研究展現新機；葡萄王預期在集團各事業體聯手下，將推升第2季營收表現，全年營運前景持續看好。

美股周二齊漲，道瓊工業指數收39,186.98點，上漲1016.57點，漲幅2.66%；S&P500指數上漲2.51%；那斯達克指數上漲2.71%；費半指數上漲2.51%；台股早盤開高後走高，盤中上漲逾700點。

台股強彈，葡萄王也挾著旗下小金雞葡眾高配息，加上第2季業績看旺等題材，早盤以133.5元開高，一度拉升至137.5元，一口氣收復5日線及月線；葡萄王大漲之外，生技股也多上漲，漲幅逾3%者包括和康生（1783）、美時（1795）、景岳（3164）等、全宇生技-KY（4148）更是上漲逾8%。