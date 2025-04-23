台股震盪回檔 「這類」股逆襲成資金避風港

野村投信表示，白宮的關稅政策仍是觀察重點。以一個月內出現三次重大改變的態勢看來，市場的高度不確定性仍然存在，也會造成通膨及企業獲利的下修疑慮。可以確定的是，短期之內關稅不確定性難以完全消散，配合已進入財報法說高峰，投資人逢低布局長線基本面仍處於正面擴張且股價動能仍處於上漲的產業類股，操作可關注跌深且基本面穩健族群，加上前波台股急殺後投資人操作態度轉趨保守，讓高殖利率題材股成為資金重要避風港。整體市場氣憤仍有利資金轉入高股息概念族群，高股息殖利率的標的及內需型產業仍將是當前市場最佳選擇。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，台積電（2330）財報展現出良好韌性，顯示只要企業產業地位領先、產品結構健全，關稅帶來的衝擊有限，且大型科技成長股仍具備更好的成長性以及更強大的競爭優勢，若短線盤面籌碼面清洗完畢，要再出現如4/7重挫的風險有限，台股大盤位置預期應已來到相對底部。在台股估值已降至近五年平均以下的罕見水準下，中長期投資價值浮現，大盤隨時有機會止跌反彈。

野村台灣高股息基金經理人姜柏全分析表示，AI基礎建設及邊緣AI依然長期看好，但也因應全球局勢變化，「大者恆大」將成為未來投資主軸，另外，工廠成本及效率管理為台商的強項，未來製造業回流美國的趨勢下，台廠相對他國供應商仍具備利基。加上，AI晶片大廠輝達宣布與台積電、鴻海（2317）、緯創（3231）、艾克爾、日月光（3711）投控旗下矽品等製造夥伴合作，首度在美國設廠生產AI超級電腦，預計未來四年將在美國生產價值高達約5,000億美元的AI基礎設施。

Blackwell晶片已開始在台積電亞利桑那州鳳凰城的工廠生產。輝達正在德州興建超級電腦工廠，並與鴻海、緯創合作，分別在休士頓、達拉斯建造超級電腦工廠，預計未來12到15個月進入量產。投資人現階段要保持耐心，可趁市場震盪時重新審視投組，並在未來各國關稅談判取得一定進展、AI概念股評價重新定錨後，重新尋求進場低接的機會。

姜柏全表示，關稅及AI仍是兩大主要的議題。首先關稅的部分，川普政府需要平衡的是兩種力量：(1)製造業回流美國，帶動美國就業及薪資的上升；(2)關稅造成通膨增加，進而壓抑消費者支出動能。目前來看，後者先發生的機率比較大，也就是關稅會立即反映在消費者對通膨的預期上面，而製造業的回流則需要時間驗證，目前川普對等關稅暫緩90天，市場觀望川普與多國談判協商過程，與此同時，與台灣高度相關的半導體關稅政策尚未塵埃落定，預期需待5月7日才有機會透露公布相關稅率，市場仍處於不確定情況中。

另一方面，在川普政府的關稅政策推行之下，其他國家的反擊力道。在AI方面，消費者對AI的需求是持續增加的，但是對AI的CAPEX投資金額是否持續成長，則要持續觀察，主因DeepSeek能夠以更有效率的演算法達到類似LLM的效果，對資本支出可以明顯節省，因此引發阿里巴巴主席蔡崇信發表AI投資可能出現泡沫風險的言論。

另外還有AI晶片規格迭代推出，但是在前一代成本尚未回收之前，新一代晶片已經推出，且效能、算力都大幅提升，這就造成前一代晶片的是否需要採用加速折舊的方式反映在會計帳上的疑慮。AI的發展才剛剛起步，未來還有自駕車及機器人尚未落地，但近期的需求不確定性可能會造成相關個股的波動較劇烈；長期仍看好的AI及邊緣運算的大趨勢不變，拉回將是布局的良機。

傳產部份，川普對進口鋼鐵和鋁製品課徵25%關稅，對於在美國設有生產據點或銷售通路的企業可因此受惠；短線應先避免在市場極度恐慌期間降低部位，反而可趁市場震盪時重新審視投組，穩定配息的高殖利率股也是可注意的標的。

野村投信表示，由於台股差異性頗大，波動度也較高，投資團隊需具有扎實的研究能力與操盤功力，才能掌握長期獲利關鍵。野村投信台股團隊長期深耕企業基本面、追求優於大盤報酬的努力，旗下台股基金表現可圈可點，更是基金獎常年的常勝軍，野村投信期許能成為台灣投資人尋求投資方案時的首選品牌，提供全方位的解決方案(Preferred Total Solution Provider)，將客戶需求放在第一位，提供具備國際水準且客製化的產品與服務，野村投信的國際級投資團隊位於台灣，能即時提供台灣投資人，讓投資人享受最佳的服務品質。

野村台灣高股息基金掌握多元投資機會，今年以來持續降低高Beta的持股比重，藉由，65%高股息股票搭配35%成長股的資產配置，以及高股息股票選擇高於加權股價指數平均殖利率1.5倍的優質標的，因應當前市況變化，是投資人掌握台灣高息股投資機會的優選基金之一，2025年更榮獲金鑽獎股票型基金一般類股三年期獎項肯定。