台股開高走高漲近600點 台積電勁揚37元

台股23日開盤指數上漲370.18點，開盤指數為19,163.61點；多頭持續拉高，走揚近600點。台積電（2330）開盤價853元，上漲37元。

群益投顧表示，儘管美國總統川普緩頰不開除聯準會主席鮑爾，但中國大陸強力反制與各國政府以拖待變，美國關稅談判進度比川普預期緩慢，不確定期間拉長之際，導致美股與台股呈現弱勢格局，並因多空快速輪動使暴漲暴跌頻率增加。投資風險大增，建議保持謹慎，不宜追高殺低。

操作題材可留意：

1.矽光子概念股─輝達執行長黃仁勳之前在GTC大會表示，矽光子共同封裝產品Spectrum-X將在2025下半年問世，採用1.6T矽光子CPO晶片，擁有全球首款3D堆疊矽光子引擎；隨著AI應用快速發展，對於資料傳輸效率要求大幅提升，矽光子技術將逐漸成為主流。

2.貴金屬概念股─國際政經局勢動盪加劇，黃金價格近日宛如脫韁野馬狂飆，激勵黃金概念股光洋科(1785)、金益鼎(8390)、佳龍(9955)股價相對強勢。其他具有銅、銅箔、鎳概念等貴金屬概念股亦值得留意。

周二（22日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,186.98點，上漲1016.57點、漲2.66%；S&P500指數上漲2.51%；那斯達克指數上漲2.71%；費半指數上漲2.51%。台積電ADR漲2.39%，報每股151.40美元，換算並折合台幣後為每股983.74元，較台北交易股票溢價率為20.56%。日月光、聯電ADR漲幅都超過1%。

一連串良好的企業財報，且市場押注白宮將與主要經濟夥伴達成重要貿易協議。在收盤後，美國總統川普表示，儘管他對聯準會未能更迅速降息感到不滿，但他無意開除聯準會主席鮑爾。

盤中稍早，美股度創更高漲幅，因彭博報導稱美國財長貝森特周二在一個閉門投資者峰會上表示，與中國的關稅戰打下去雙方都無法承受，兩國必須找到緩和緊張局勢之道，雖然與中國政府的貿易談判可能會很艱難，但他相信中美貿易緊張局勢將會緩和。

三大法人周二集中市場合計賣超113.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超52.4億元，投信賣超5.1億元，自營商（自行買賣）賣超5.1億元，自營商（避險）賣超51.2億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,508口至4,362口，其中，外資淨空單增加561口至27,131口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2,286口至6,325口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,000點，周賣權最大OI落在18,500點 ; 月買權最大OI落在21,000點，月賣權最大OI落在18,300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.68下降至0.67。VIX指數上升0.73至32.81。外資台指期買權淨金額-0.02億元 ; 賣權淨金額1.62億元。整體選擇權籌碼面偏空。