台股跌破萬九 三大法人都賣…八大公股行庫逢低護盤

美元續貶、台積電（2330）揭露美國新廠去年大虧逾百億元，加上市場對經濟前景不樂觀，多重利空促使三大法人昨（22）日同步賣超台股共計113.9億元，加權指數終場大跌312點、收18,793點，不但跌破所有均線，也是國安基金本次宣布進場護盤來，首次跌破萬九大關，面臨回測前低17,306點的壓力。

昨日盤面上，19大類股跌多漲少，電子股跌勢最重，下跌2%，其它包括電機、金融、運輸、營建等均下跌逾1%，僅塑膠、鋼鐵、紡織、食品等上漲。前十大權值股中，僅具防禦性的中華電（2412）收紅，其餘全數下跌；十檔千金股僅嘉澤一檔上漲，餘均收黑下挫。

台股22日觀盤重點與後市展望

三大法人昨日同步賣超，合計賣超113.9億元。其中，外資賣超52.4億元，連七賣，累計賣超761.3億元；投信賣超5.1億元，由買轉賣；自營商賣超56.3億元，連17賣，累計賣超1,406億元。八大公股行庫則逢低護盤38.6億元，連五買，金額合計為168.8億元。

法人分析，美國總統川普啟動關稅戰，引發美元大幅貶值，市場對經濟前景更加悲觀，加上台積電揭露去年美國新廠大虧143億元，燒錢程度超過外界想像，引爆市場賣壓持續出籠，衝擊指數開低收低，大跌1.6%收市，成交量擴增至2,500億元。

展望後市，富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、統一投顧董事長黎方國等市場名師認為可留意三大重點。

首先，投資人可觀察黃金、日圓、瑞朗等國際資金湧入的避險貨幣與商品是否開始走弱，意味資金將回流股市。其次，台股單日成交量能否重回3,100億元之上，藉此回復多頭活力。

第三，在川普政府7月9日對等關稅豁免90天期限截止前，各國關稅協商結果。若不再出現意外，台股回檔空間有限，內需、金融、高現金殖利率等族群將是盤面焦點。

不過，也有多位操盤人認為，川普關稅政策陰霾壟罩全球之際，美國最快本周公布最新匯率操縱國名單，不確定性因素又再次提高，加上美國高科技股超級財報登場，在艾司摩爾（ASML）上周率先公布不如市場預期的財報與展望後，需提防戴維斯雙殺效應（企業本益比與每股盈餘同時被下修、導致股價快速下滑）。短線操作「宜短不宜長」。