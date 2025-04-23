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京鼎停牌 傳與大股東有關
鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎（3413）今（23）日將停牌，適逢美國川普政府關稅大戰與地緣政治緊繃，市場猜測與大股東鴻海集團投資架構調整或是應材有意增加持股投資變化有關，市場傳聞版本多，惟實際情況待公司揭曉。
京鼎昨日公告，公司因有重大訊息待公布，經證交所同意23日暫停交易。
美國拜登政府卸任前出口管制政策升級，加上川普政府持續拋出關稅與美國製造議題，讓半導體相關設備廠動態受關注。京鼎日前已布局泰國，公司先前計畫泰國羅勇廠最快今年第2季前量產，春武里府廠自地自建則計畫2026年首季以前量產，另在美國布局方面，除了矽谷小型量產研發中心，已在加州、德州設有據點並已新增亞歷桑那辦公室服務大客戶。
京鼎為美商應材關鍵夥伴，京鼎先前並獲得應材投資入股成為該公司第二大股東，2022年當時京鼎私募發行約8,117張、258股普通股，由應材子公司台灣應材認購，總投資金額17億元。
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