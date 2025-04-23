京鼎停牌 傳與大股東有關

4月以來美國10年期公債殖利率因川普全球對等關稅降到4%以下，但關稅實施延後，美債又遭遇快速拋售，一度彈升至4.58%，台股跌至最低17,306點後，開始反彈，過往台股跌勢皆會大於美股，所幸台灣因AI與半導體產業優勢，加上高息被動式ETF資金與政府國安基金持續挹注，台股走勢與美股費半與那斯達克走勢亦步亦趨。

2025-04-22 23:10