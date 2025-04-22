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關鍵時刻不卡了！金管會鬆綁 可轉債股東會期間也能轉

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會宣布，2025年7月起，開放可轉債、附認股股權公司債這兩大項持有人，可在股東會停止過戶期間做轉換或認股，當股價走高時，投資人做轉換或認股後，就可賣股落袋為安；若是已持有的舊債者，需等發行公司修章報准後，就可出售。

證期局副局長高晶萍說，法規預告期間，券商公會和股務協會建議，持舊債者也能適用，希望可溯及既往，不用等公司發新債才適用，金管會也從善如流做鬆綁。

據金管會截至3月底統計，共有270家發行公司發行323檔轉換公司債、兩家公司發行3檔交換債，換言之，這326檔轉換或交換債，只要發行公司修章並向金管會申請更正後，公司債持有人就可在股東會停過戶日期間做轉換。

依現行規定，股東會停止過戶期間，禁止可換公司債、及附認股權公司債這兩項持有人做轉換或認股。

曾有民眾反映，股東會停止過戶期間有60天、股東臨時會停止過戶期間是30天，這期間很長，可能30~60天中，手上的股票上漲，卻讓投資人「看得到卻吃不到」。

為提升公司債投資及流通性，並提升投資人權益，金管會修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，開放持有可轉換公司債、附認股權公司債持有人，可在股東會停止過戶期間做轉換和認股，昨完成法規預告，並明訂2025年7月1日起上路。

高晶萍說，但因股東會停止過戶日後，就不能變更股東名簿，未來放行轉換後，依舊無法變更股東名簿，等於「可以行使轉換權，但不會變更登記」。

開放後，對投資人來說，轉換與認股時機更具有彈性，對公司而言，僅需調整系統與法規面等調整，對公司財業務影響不大。

停止過戶 公司債 股東會

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